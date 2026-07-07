Ciclismo, un weekend in chiaro/scuro per la SCD Alma Juventus Fano

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Fano (PU) – È stato un weekend dalle fortune alterne quello appena archiviato dalle formazioni della SCD Alma Juventus Fano, tra percorsi spietati che hanno decimato gli Allievi, la malasorte che ha preso di mira gli Esordienti in Rappresentativa Marche e un nuovo dominio assoluto dei Giovanissimi. Cominciamo dagli Allievi, impegnati in un vero e proprio esame del fuoco a Bedonia, in provincia di Parma, su uno dei tracciati più selettivi e duri dell’intera stagione.

I numeri chiariscono subito la portata dell’impresa: in appena 25 hanno infatti concluso il 13° Memorial Gianfranco Porcari su ben 123 partenti. In questo scenario da tregenda a brillare più di tutti sotto la guida dei DS Filippo Beltrami e Gabriele Gori è stato ancora una volta Pietro Brancati, autore di una prestazione di grande sostanza. Brancati ha navigato stabilmente nelle prime trenta posizioni del gruppo, stringendo i denti fin sul traguardo e artigliando un ottimo diciannovesimo posto. La domenica è stata decisamente più amara e complicata per gli altri portacolori arancio-aragosta, con Martino Scarselli ritiratosi già al secondo giro degli otto previsti e i compagni di squadra Mattia Pierotti, Simone Ringhini e Kevin Piccioli poi ugualmente costretti alla resa.

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Per la cronaca, tra i primi quattro si sono piazzati un ucraino e due messicani. Nella stessa giornata altri due Allievi della società fanese, ovvero Luca Conti e Tommaso Cardellini, hanno invece partecipato ai campionati regionali Juniores a Piana di Talacchio (PU). Anche in questo caso la selezione è stata rigida, con soli 13 concorrenti giunti al traguardo su 54 del 9° Trofeo Giovani Promesse. Né Conti né Cardellini sono riusciti a completare la corsa, vinta dal forlivese Samuele Uguccioni del Team General System e coincisa col titolo marchigiano conquistato da Gianmarco Paolinelli del Team Ecotek Zero24. Gara per così dire ad ostacoli anche per i ragazzi degli Esordienti della SCD Alma Juventus Fano con la selezione marchigiana, di scena a Laives (BZ), in Trentino-Alto Adige ai campionati italiani su strada. Tra i 1° Anno Sami Dahani si è dovuto fermare a metà tragitto, mentre Davide Giannetti ha chiuso 68° nel secondo spezzone del gruppo in una competizione in cui si è imposto in solitaria il lombardo Manuel Pupillo.

E’ andata meglio tra i 2° Anno a Riccardo Violini, l’altro arancio-aragosta seguito dal DS Samuele Mancinelli, che con una prova di carattere è rimasto sempre agganciato al vagone di testa terminando alla fine 62°. Il titolo tricolore se l’è portato a casa il ligure Mattia Di Domenico, fulmineo a regolare allo sprint i due rivali di fuga. Le maggiori soddisfazioni del fine settimana le hanno però di nuovo regalate i Giovanissimi dei DS Giovanni Ambrosini, Silvia Venturi e Roberto Manna, che accompagnati dagli allenatori Nicola Maglione e Alessio Beciani hanno dettato legge sul suggestivo circuito cittadino di Gubbio (PG). La pattuglia baby fanese è salita sul gradino più alto del podio in entrambe le classifiche, vale a dire per numero di partecipanti e per risultati ottenuti. Tra i G1 oro per Nicolò Dominici e argento per Francesco Baldarelli; tra i G2 2° Emanuele Gentile e 4° Gabriele Cerioni fra i maschi e affermazione per Olimpia Giancarli fra le femmine; tra i G3 vittoria per Federico Guarini; tra i G4 bronzo per Nicholas Vegliò; tra i G5 2° Filippo Marraffa fra i maschi e 1ª Sofia Adochitei fra le femmine; tra i G6, infine, trionfo per Davide Leonardi, 3° Tommaso Dominici e 5° Marco Ringhini. Da segnalare anche le cadute, per fortuna senza particolari conseguenze, di Stefano Mazzarella tra i G3 e Riccardo Cerioni tra i G6.

Prossimi impegni

sabato 11 luglio

Giovanissimi a Chiarino di Recanati (MC)

Allievi alla 5^ Cronosfida al Montegiove a Centinarola di Fano

Esordienti a Castelnuovo di Asola (MN)

domenica 12 luglio

Allievi all’11° Memorial Michele e Stefano a Centinarola di Fano