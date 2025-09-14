CNA Cinema Marche piange la scomparsa della regista e autrice Rita Giancola

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – CNA Cinema e Audiovisivo Marche saluta con immenso affetto Rita Giancola. Regista, autrice, sceneggiatrice di rara umanità, dolcezza e sensibilità, Rita era dotata di una straordinaria empatia. Era un instancabile e vulcanico esempio di come si riesca a fare cinema a volte armandosi di sole idee e coraggio. Lo scorso anno CNA Cinema e Audiovisivo Marche (alla quale Rita era associata), aveva presentato il suo film “Bellezza e segreti delle donne” all’interno di una trilogia di autori marchigiani alla Mostra Internazionale del Nuovo cinema di Pesaro. Anche in quell’occasione Rita, circondata dall’affetto di tutto il cast del film, aveva dimostrato il suo entusiasmo, la sua grande passione per la settima arte unita alla innata capacità di contagiare positivamente chi lavorava con lei.

I Colleghi di CNA Cinema e Audiovisivo Marche (registi, autori, attori, maestranze, gestori di sale), nel ricordarla con grande affetto rivolgono a Rita un commosso saluto ed un corale abbraccio “Buon viaggio Rita!”

