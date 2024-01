Cna Pesaro, l’olio extravergine Petrini nello “spazio”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – L’olio di una azienda artigiana delle Marche nello “spazio”. Stasera alle ore 23.11, se tutto fila liscio, la missione spaziale AX-3 con l’astronauta italiano Walter Villadei spiccherà finalmente il volo. Nel Kennedy Space Center di Cape Canaveral è tutto pronto per il lancio di questa nuova missione diretta alla Stazione Spaziale Internazionale con l’obiettivo di portare avanti una serie di esperimenti tra cui alcuni legati al ‘food’ per perfezionare i fabbisogni alimentari degli astronauti….ad esempio testare la pasta in assenza di gravità bollire la pasta non è infatti possibile. Ma non c’è pasta senza olio!

“Siamo particolarmente compiaciuti – dice Francesca Petrini presidente nazionale di CNA Agroalimentare e titolare dell’omonimo Frantoio e Azienda olearia – del fatto che proprio il colonnello Villadei, in occasione dell’incontro al San Marino Aerospace, ci abbia promesso di voler utilizzare il nostro Petrini plus® prima della missione nella fase del duro lavoro di preparazione psico-fisica”.

E’ noto infatti come questo particolare olio, unico al mondo, agisca sul metabolismo osseo grazie alle vitamine D, K1 e B6 (brevetto Petrini) quindi idoneo da consumare soprattutto in condizioni di microgravità che purtroppo impattano negativamente sulla struttura ossea degli astronauti. “Caro Colonnello, per noi è stato un grande onore averla conosciuta. Faccia buon viaggio!” Firmato Francesca e Cristiano Petrini

L’azienda Petrini, parteciperà con CNA alle iniziative di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024 in particolare con l’olio “Raffaello 1483” un olio di oliva extra vergine ottenuto da olive biologiche.