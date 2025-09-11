Coldiretti Marche, ad Acqualagna gli Oscar Green 2025

Acqualagna (PU) – Un pomeriggio di confronto e celebrazione dell’agricoltura del futuro. Tutto pronto per martedì 16 settembre quando ad Acqualagna, all’azienda agricola Il Gentil Verde, si terrà la finale regionale degli Oscar Green Marche 2025, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche. Una sfida tra 41 protagonisti (11 dalla provincia di Ancona, 9 da Pesaro Urbino, 10 da Macerata, 6 da Fermo e 5 da Ascoli), 41 storie di impresa e passione agricola, capaci di coniugare tradizione, creatività e sostenibilità.
L’iniziativa conferma il ruolo centrale delle nuove generazioni nel comparto primario marchigiano: oltre il 6% delle imprese agricole della regione è guidato da under 35, mentre quasi il 29% degli occupati ha meno di 40 anni. Un primato che pone le Marche tra i territori più dinamici a livello nazionale, anche per la presenza di giovani laureati alla guida delle aziende. Le candidature sono state presentate in cinque categorie: “+Impresa”, con 12 progetti che hanno saputo affrontare con successo le sfide del mercato; “Campagna Amica – Custode di Biodiversità”, anch’essa con 12 storie che valorizzano filiera corta e turismo rurale; “Impresa Digitale e Sostenibile”, con 8 idee di innovazione tecnologica e ambientale; “Coltiviamo Insieme”, 5 progetti di cooperazione e reti territoriali; “Agri Influencer”, con 4 candidature che raccontano l’agricoltura attraverso social e nuovi linguaggi.