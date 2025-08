Complesso cimiteriale di Tavullia, 1,5 milioni di euro per il versante franoso

0 Condividi Facebook Twitter

Tavullia (PU) – Il Comune di Tavullia ha ottenuto un importante finanziamento di 1 milione e 500mila euro per la realizzazione dell’intervento di consolidamento del complesso cimiteriale comunale, danneggiato da un movimento franoso. L’intervento rappresenta una priorità per la messa in sicurezza del territorio e per la salvaguardia di un’area di grande valore simbolico, storico e affettivo per la comunità.

Il finanziamento si inserisce nel quadro delle risorse stanziate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha destinato quasi 11 milioni di euro alla Regione Marche, con l’aggiunta di un cofinanziamento regionale pari a 800mila euro. Un investimento complessivo di circa 12 milioni, finalizzato a rafforzare la sicurezza e la resilienza del territorio marchigiano, con azioni mirate al contenimento del dissesto idrogeologico, alla protezione delle zone costiere e al consolidamento dei versanti instabili. Tra gli interventi selezionati, è stato inserito anche quello di Tavullia, in quanto ritenuto urgente e strategico.

Pubblicità

L’obiettivo del progetto è duplice: bonificare idrogeologicamente il versante compromesso e consolidare le strutture cimiteriali esistenti, restituendo così sicurezza e stabilità all’intera area. Per raggiungere tale obiettivo, il progetto prevede due fasi operative distinte:

Fase 1: Bonifica idrogeologica del versante, con l’abbattimento e il controllo dei livelli di falda mediante la realizzazione di un’opera drenante profonda costituita da un pozzo di grande diametro e da dreni sub-orizzontali disposti a raggiera.

Fase 2: Consolidamento strutturale, attraverso la costruzione di un’opera rigida di contenimento formata da una paratia di pali trivellati del diametro di 1.000 mm, disposti su una fila con interasse di 1,50 metri. I pali saranno collegati da una trave in cemento armato irrigidita con speroni trasversali, a garanzia della stabilità dell’intero versante.

Questo nuovo finanziamento va ad aggiungersi al contributo di 159.111,84 euro già ottenuto nel 2022 dalla Regione Marche per la fase di progettazione, a conferma dell’attenzione istituzionale per una problematica che coinvolge la sicurezza delle persone, la tutela del paesaggio e la conservazione di un luogo profondamente radicato nella vita del paese.

“Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza del nostro territorio – dichiara il sindaco di Tavullia –. Ringraziamo la Regione Marche per il costante supporto e il Ministero per aver riconosciuto l’urgenza di questa situazione. Lavoriamo ogni giorno per garantire ai cittadini un ambiente sicuro, stabile e tutelato, anche nelle sue espressioni più profonde e identitarie come il nostro cimitero comunale”.