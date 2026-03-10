Compostaggio alla Primaria di Gallo di Petriano presso l’Istituto Comprensivo

0 Condividi Facebook Twitter

Gallo di Petriano (PU) – Giovedì 5 marzo si è chiusa in bellezza la rassegna di incontri di Marche a rifiuti zero Pesaro con le classi IV e V della scuola primaria di Gallo di Petriano (Istituto Comprensivo “Volponi-Pascoli”). Su richiesta delle maestre abbiamo avviato un processo di compostaggio usufruendo di una compostiera modulare offerta da Marche Multiservizi. Abbiamo così verificato che la natura non produce rifiuti, che imitarla è possibile. La mattinata è iniziata in classe, con lo stupore della scoperta di lombrichi e una miriade di insetti presenti in un mucchietto di compost maturo. I bambini hanno osservato come fosse friabile, scuro, ricco di humus. Hanno appreso che l’humus è un terriccio ricco, naturale ed un habitat per tanti piccoli e preziosi esseri viventi. Erano entusiasta e desiderosi di avviare il compostaggio per poter dare una nuova casa agli amici insetti. Per farlo basta avere la ricetta, perché il compostaggio è un po’ come cucinare: predisporre un contenitore (compostiera), metterci gli ingredienti (scarti verdi e scarti marroni, compost maturo, rametti), chiudere e aspettare.

Gli alunni hanno realizzato che il compostaggio è un’opportunità per:

Pubblicità

– Osservare tanti insetti da vicino e garantirgli un habitat

– Esercitarsi in matematica, biologia, chimica

– Allenare la pazienza, la capacità di osservazione, l’empatia.

Quando siamo passati alla pratica i bambini hanno dato prova di grande interesse, capacità di collaborazione, cura: chi preparava le giuste proporzioni di scarti verdi e marroni, chi raccoglieva foglie e rametti da accumulare, chi si stupiva trovando piccoli insetti nel prato. Quando dentro la compostiera c’era una discreta massa abbiamo inserito il compost già pronto, la nuova casa dei nostri amici insetti. Abbiamo infine aggiunto dei semi di zucca, siamo certi che germoglieranno.

Marche a Rifiuti Zero Pesaro

Per approfondimenti: https://www.giunglaurbana.com/curiosita-dal-mondo-vegetale/la-chimica-del-compost-da-balcone-spiegata-semplice/