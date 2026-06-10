Con CNA Cinema immaginare il futuro, cinema & AI

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Pesaro – L’intelligenza artificiale non è più un orizzonte lontano: è già entrata nei processi creativi, produttivi e organizzativi del cinema. Per questo, all’interno della 62esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, CNA Cinema e Audiovisivo Marche promuove un incontro dedicato a uno dei temi più urgenti e dibattuti del settore: come l’AI sta trasformando il lavoro di autori, produttori e professionisti dell’audiovisivo.

L’appuntamento, dal titolo “Immaginare il Futuro. Cinema & AI”, si terrà domenica 14 giugno 2026 alle ore 11.30 nella suggestiva cornice dell’ex Chiesa della Maddalena (Piazza del Monte 9, Pesaro). Una tavola rotonda aperta al pubblico, pensata per offrire strumenti, analisi e scenari concreti a chi opera nella filiera del cinema e dei contenuti audiovisivi.

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Un confronto necessario per chi lavora nel cinema di oggi

L’incontro nasce dall’esigenza di fare chiarezza in un momento in cui l’AI sta ridefinendo ruoli, competenze e responsabilità. Dalla scrittura automatizzata ai nuovi workflow di produzione, dagli algoritmi text-to-video alle questioni etiche e contrattuali, il dibattito è più vivo che mai.

A introdurre i lavori sarà Alessandro Tarabelli, presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Marche, che sottolinea come “la sfida non sia temere la tecnologia, ma comprenderla e governarla, affinché diventi un’opportunità per i professionisti e non un rischio”.

“Ogni innovazione è portatrice al contempo di fascino e inquietudine – dice Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura – l’avvento dell’intelligenza artificiale ancora di più, perché pone interrogativi su una rivoluzione nel processo creativo, che è essenza stessa delle arti. Ecco perché ritengo quanto mai necessario che un’importante rassegna come la Mostra del nuovo cinema di Pesaro affronti con serietà e competenza un tema di enorme attualità”.

Relatori tra ricerca, industria e sperimentazione

Il panel riunisce figure che, da prospettive diverse, stanno già lavorando sul rapporto tra cinema e intelligenza artificiale:

Pietro Lafiandra, dottore di ricerca in Film and Media Studies, analista cinematografico, docente di cinema e AI in diversi istituti e università, critico per Film TV

Flavio Pizzorno, regista e AI artist, specializzato in algoritmi text-to-video e docente di cinema con intelligenza artificiale

Francesco Frisari, autore, regista e produttore cinematografico

Andrea Agostini, presidente Fondazione Marche Cultura

Antonia Fotaras, attrice

Pedro Armocida, direttore artistico della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro

A coordinare l’incontro sarà Davide Lomma, regista, produttore e presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Pesaro e Urbino.

Tra rischi e opportunità: cosa aspettarsi

La tavola rotonda affronterà temi cruciali per chi sviluppa, scrive e produce contenuti audiovisivi:

come l’AI sta modificando la scrittura e lo sviluppo dei progetti

quali competenze nuove saranno richieste ai professionisti

quali rischi etici, legali e contrattuali emergono

come cambiano produzione, post-produzione e distribuzione

quali strumenti sono già utilizzabili e quali scenari si aprono nel prossimo futuro

L’obiettivo non è solo informare, ma offrire una bussola per orientarsi in un cambiamento che riguarda tutti: autori, produttori, tecnici, studenti, istituzioni culturali.

Un dialogo aperto nella città del cinema

Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024 e sede storica della Mostra, si conferma luogo privilegiato per riflettere sulle trasformazioni del linguaggio cinematografico. L’incontro rappresenta un’occasione per mettere in rete competenze, esperienze e visioni, in un momento in cui la tecnologia sta ridefinendo il modo stesso di immaginare e realizzare le storie.