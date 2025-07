Condizionamento Aula studio Cubo di San Lazzaro, Lega Giovani Marche: “Ridata dignità agli studenti”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Nella giornata di oggi è stato sistemato l’impianto di condizionamento dell’Aula studio Cubo di San Lazzaro.” Dichiara il Commissario Regionale Lega Giovani Marche Matteo Fabbroni.

Che poi continua: “Un intervento auspicato e richiesto da tanti giovani, di cui ho deciso di farmi carico in qualità di responsabile dei giovani di Lega Marche. Dopo un paio d’anni in cui la Cubo era inutilizzabile d’estate a causa delle alte temperature, si è tornato a dare dignità all’aula studio e ai ragazzi, grazie all’intervento dell’Assessore Gianluca Ilari, che si è immediatamente attivato per risolvere il problema, dimostrando un’attenzione importante ai problemi giovanili della nostra città”.

Pubblicità

Gli fa eco il Responsabile Università della Lega Marche Tommaso Lorenzini: “Un intervento che dimostra l’utilità del contatto diretto tra amministratori e studenti universitari. La corretta e costante manutenzione degli spazi studio comunali, come d’ateneo, è fondamentale per garantire il buon utilizzo. In questo caso l’interessamento di Matteo Fabbroni e l’intervento rapido dell’Assessore Ilari hanno permesso la risoluzione del problema e l’aula può ora essere vissuta in piena estate”.

Interviene anche Clelia Bisello, studentessa universitaria, esponente della lista SUM (Studenti Universitari nelle Marche): “In una città come Fano, le aule studio messe a disposizione dal Comune devono essere efficienti: questo intervento era fondamentale per la comunità studentesca fanese e siamo lieti di poter, da oggi, utilizzare l’Aula Cubo anche nei mesi più caldi”.