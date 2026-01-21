Confcommercio e Fider a sostegno delle aziende marchigiane

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – ‘Finanziamo le imprese’ il titolo dell’interessante incontro organizzato da Confcommercio Marche Nord e Fider, Società Cooperativa di Garanzia Fidi, vigilata da Banca d’Italia, con esperienza ultratrentennale. FIDER si rivolge alle imprese dei vari settori, quindi commercio, turismo, servizi, industria e artigianato. Punto di incontro fra l’istituto bancario e i bisogni delle imprese, ne sostiene gli investimenti, l’innovazione e la pianificazione finanziaria, supportandone la crescita grazie all’attività di rilascio delle garanzie e servizi ad esse connessi. All’incontro aperto alle aziende associate, sono intervenuti il direttore di Confcommercio Agnese Trufelli, il direttore generale di Fider Edoardo Bigoni, il responsabile settore turismo RivieraBanca Andrea Montanari e il responsabile area commerciale Fider Giuliano Lenta.

“Sappiamo bene – ha esordito Trufelli – che fare impresa oggi è un’attività straordinaria, ma anche estremamente complessa. Tra l’incertezza dei mercati e la stretta del credito, le nostre realtà, dal commercio al turismo, dai servizi all’artigianato, hanno bisogno di due cose fondamentali: risposte rapide e partner affidabili. L’incontro tra Confcommercio e Fider nasce esattamente per questo. Non siamo qui per parlare di teoria, ma di strumenti concreti. Da una parte c’è l’Associazione, che ascolta e intercetta i bisogni quotidiani di chi sta dietro al bancone o in ufficio. Dall’altra c’è Fider, che trasforma quei bisogni in soluzioni finanziarie, facilitando il dialogo con le banche e offrendo garanzie che, spesso, fanno la differenza tra un progetto che resta nel cassetto e uno che prende vita. Il nostro obiettivo comune è semplice: vogliamo che nessun imprenditore si senta solo davanti a un investimento o a una difficoltà di liquidità. Vogliamo che la finanza torni a essere ciò che deve essere: un carburante per l’economia reale, non un ostacolo”.

“Fider – ha sottolineato Bigoni – sostiene le imprese del territorio iscritte a Confcommercio tramite strumenti agevolativi. Ringraziamo la Regione Marche per la messa a disposizione dei fondi europei. Il sostegno alle imprese avviene per tramite del credito in apporto con il sistema bancario, in questo caso con il mondo del credito cooperativo Iccrea”.

Tanti i temi trattati, tra i quali finanza agevolata, contributi a fondo perduto e aiuti economici per sostenere gli investimenti delle Imprese della Regione Marche. Montanari in particolare si è soffermato sull’accesso al credito e modalità di utilizzo della provvista BEI, mentre Lenta sul bando investimenti produttivi BEI Regione Marche.

La Regione Marche ha disposto di avviare la procedura per l’attivazione della linea di credito in carico alla BEI (Banca Europea degli Investimenti) per un importo massimo di € 60.000.000 di nuovi prestiti con risorse BEI e ulteriori risorse di uguale ammontare che le banche selezionate si impegneranno ad erogare a favore delle imprese del territorio marchigiano. Per i contributi sui finanziamenti della BEI la Regione Marche prevede una cifra pari a 5 milioni. In fase di avvio lo stanziamento da delibera regionale è pari a € 4.570.342,61.

L’intervento intende migliorare e incrementare l’accesso al credito delle imprese marchigiane, per i prestiti erogati dalle stesse a valere sulla provvista BEI, con un’agevolazione quale sovvenzione per ridurre il costo degli interessi in percentuale sull’ammontare degli stessi. È prevista anche una sovvenzione per ridurre l’eventuale costo della garanzia Fider.