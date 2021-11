Confcommercio gestirà ancora l’Ufficio IAT di Fossombrone

0 Condividi Facebook Twitter

Fossombrone (PU) – Riconfermato – a seguito di gara ad evidenza pubblica – a Confcommercio Pesaro e Urbino/ Marche Nord l’incarico per la gestione dell’Ufficio IAT e dei Servizi Museali del Comune di Fossombrone.

“Siamo felici di questo risultato – afferma il Direttore Generale di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti – per il buon lavoro svolto in questi anni per promuovere e valorizzare Fossombrone in rete con i Comuni turisticamente più importanti della Provincia all’interno del progetto ” Itinerario della Bellezza”. E per la professionalità, la disponibilità e le qualità del nostro personale che opera nell’Ufficio IAT e nei siti museali di Fossombrone. Collaboratori di rara capacità che, insieme all’enorme lavoro di promozione svolto in questi cinque anni, hanno consentito di raggiungere importanti traguardi per il turismo cittadino “.

A poche ore dal rinnovo della convenzione il Direttore Varotti ha incontrato la nuova Assessora al Turismo, Federica Romiti e il Vicesindaco Michele Chiarabilli. Un primo confronto per definire strategie di promozione, ipotizzare la realizzazione di nuovi eventi di accoglienza ed ottimizzare la funzionalità e la gestione dei Musei e dell’Ufficio informazioni Turistiche. “Un incontro positivo – commenta Varotti -durante il quale ho brevemente illustrato anche i nuovi progetti dell’Itinerario della Bellezza che saranno oggetto di una CONVENTION che si terrà il 9 dicembre”