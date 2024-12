Confcommercio Marche Nord: “Bene approvazione del provvedimento contro recensioni false”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Confcommercio Marche Nord e l’associazione Ristoratori Fipe Marche Nord plaudono all’approvazione, prima di Natale in Consiglio dei ministri, del disegno di legge che introduce misure per contrastare il fenomeno delle recensioni false nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. Il provvedimento rappresenta un importante passo avanti per tutelare consumatori e imprese, prevedendo il divieto di acquistare o vendere recensioni online, l’obbligo di eliminare i commenti non autentici e la pubblicazione esclusiva di recensioni provenienti da clienti che abbiano effettivamente usufruito del servizio.

“Le recensioni online, da un’analisi del Centro studi del ministero dell’Imprese e del Made in Italy – spiega il direttore Agnese Trufelli – influenzano l’82% delle prenotazioni degli alloggi e il 70% delle scelte dei ristoranti. Un potere che amplifica l’impatto dei pareri falsi con un’incidenza tra il 6% e il 30% sul fatturato delle attività. Fipe Confcommercio ha in più occasioni evidenziato che le recensioni ingannevoli rappresentano un elemento di crescente criticità a danno dei consumatori e delle imprese in termini reputazionali ed economici. Questo disegno di legge può rappresentare una svolta decisiva per il nostro settore. Ora l’auspicio è che il provvedimento venga applicato con tempestività ed efficacia”.

Pubblicità

Soddisfatto anche il presidente dell’associazione Ristoratori Mario Di Remigio: “Le recensioni false distorcono la concorrenza e danneggiano l’immagine di tante imprese che lavorano con professionalità e serietà, e al contempo rappresentano una truffa per i consumatori. Tutelare trasparenza e correttezza è fondamentale. Adesso si spera in una veloce applicazione affinché si possa garantire un ambiente digitale più sicuro e affidabile per tutti gli operatori e i consumatori del settore”.