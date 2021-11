Confcommercio Pesaro Urbino incontra Regione e Fipe

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – ‘Ristorazione, agroalimentare, infrastrutture e turismo: una rete per valorizzare le Marche’ è il titolo dell’interessante convegno organizzato da Confcommercio Marche Nord e Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), in programma il 25 novembre alle ore 17.30 a Pesaro, presso la sala convegni dell’associazione.

Un appuntamento voluto fortemente da Confcommercio che, per fare il punto su tematiche di grande importanza e strettissima attualità, ha invitato i vertici della Regione Marche e il vicepresidente della Fipe Nazionale Aldo Cursano. Da poco nominato presidente della Confcommercio Toscana e membro della giunta di Confcommercio Nazionale, Cursano, 58 anni, è impegnato a Firenze nella ristorazione da 38 anni e ha sempre affiancato alla propria attività lavorativa l’impegno all’interno dell’organizzazione di categoria del terziario.

Pubblicità

Dopo i saluti e la relazione del direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti, sarà il governatore della Marche Francesco Acquaroli ad introdurre gli importanti argomenti al centro dell’incontro. A moderare il convegno il vicedirettore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli. Ad aprire la serie di relazioni sarà Cursano che proporrà l’interessante intervento “Ristorazione, agroalimentare e turismo: un patto per il paese”. Sarà poi la volta dell’assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi che si soffermerà sulla importanza della formazione professionale come volano dello sviluppo economico delle Marche. Con l’assessore regionale alle infrastrutture e lavori pubblici Francesco Baldelli, si toccheranno altri aspetti di grande interesse, ad iniziare dalle infrastrutture, precondizione per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle attività turistiche e commerciali.

Le conclusioni saranno affidate a Davide Ippaso, segretario provinciale della Fipe.

“Sarà una preziosa occasione per sviluppare tematiche che ci stanno particolarmente a cuore. Siamo orgogliosi che i vertici della Regione Marche e il vicepresidente Fipe Cursano, di cui apprezziamo particolarmente impegno ed operato, abbiano accettato il nostro invito. Crediamo che sia necessario fare squadra e puntare decisi su settori quali ristorazione, agroalimentare, infrastrutture e turismo per dare alle Marche lo sviluppo e l’attenzione che meritano. Queste eccellenze del nostro Paese, insieme a una rete infrastrutturale moderna e ad una formazione professionale adeguata e continua sono i pilastri per valorizzare e far crescere la nostra meravigliosa regione”.

Obbligatoria la prenotazione e Green Pass. Informazioni: segreteria@ascompesaro.it, 0721.698205.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta Facebook sulle pagine “Confcommercio Marche Nord” e “FIPE”.