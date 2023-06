Sky Sport Calciomercato L’Originale: le Marche e Fano protagoniste in Tv per una settimana

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Voglio ringraziare la gente di Fano perché è stato bellissimo stare insieme a voi. Voglio ringraziare la Regione Marche e il Comune per il sostegno, questa è una regione che merita molta attenzione e noi abbiamo cercato di dare il nostro piccolo contributo. E’ stato davvero molto bello e molto formativo”. Così Alessandro Bonan, autore e conduttore di Calciomercato L’Originale, il programma di Sky Sport che ha trasmesso per una settimana (dal 12 al 16 giugno) a Fano al termine dell’ultima puntata.

Il luogo scelto per ospitare la trasmissione è stata l’ex chiesa di San Francesco e non poteva esserci scelta migliore perché la suggestione della location, grazie anche ad una splendida illuminazione realizzata da Sky, è stata davvero apprezzata non solo dai personaggi del mondo dello sport che si sono alternati a Fano ma anche dai milioni di telespettatori che hanno seguito la messa in onda resa possibile grazie al finanziamento della Regione Marche, attraverso l’Atim, e del Comune di Fano.

Ma la promozione delle Marche e di Fano non si è limitata alla chiesa di San Francesco. In questa settimana di diretta ogni singola puntata è stata aperta da un diverso spot della Regione con protagonista Roberto Mancini. Alle Marche sono state dedicate altre due importanti cartoline che hanno avuto come attori principali sia lo stesso Ct della Nazionale sia Luca Marchegiani e Maurizio Compagnoni altri due marchigiani doc che sono stati i protagonisti della puntata di venerdì. E poi i servizi in esterna di Gianluca Di Marzio ed i collegamenti con il Tg di SkySport 24 di Luca Marchetti. In totale tra messe in onda, repliche e collegamenti con il tg sono state 20 ore in cui le Marche e Fano sono state protagoniste con l’Arco d’Augusto, la Fano romana, Pincio, la Corte Malatestiana, Museo Civico, Pinacoteca San Domenico, Darsena Borghese, Rocca Malatestiana, Bastione Sangallo, Piazza XX Settembre, Biblioteca Federiciana, lungomare Sassonia, Lido e Arzilla e l’entroterra fanese. E poi ancora il focus sulla Fano dei Cesari, Carnevale, Pandolfaccia, Passaggi e sui prodotti fanesi, come la Moretta e marchigiani come il tartufo, il vino ed il prodotto ittico.

In totale il programma ha fatto registrare oltre 300 mila contatti unici a puntata, che insieme alle due repliche del giorno dopo, ha permesso a Calciomercato L’Originale di superare i 2 milioni di spettatori diventando il programma più visto di Sky Sport della scorsa settimana.

Senza dimenticare i collegamenti di Luca Marchetti nel Tg di Sky Sport 24 (altri 600 mila contatti unici) e gli 80 tra post, storie e reel che i protagonisti della trasmissione hanno condiviso sui propri canali social e su quelli di Sky Sport, che hanno generato circa 1 milione di visualizzazioni nell’arco di 5 giorni.

Giorni in cui a Fano sono transitati, oltre a Bonan, Faina, Gianluca Di Marzio e Marchetti anche Alessandro Costacurta, Lorenzo Minotti, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Aldo Serena, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Gianfranco Teotino, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella. Tutti volti conosciuti a livello nazionale e da anni associati al canale nazionale sportivo per eccellenza. Alcuni di loro sono rimasti in città anche qualche giorno in più a dimostrazione di quanto gli sia piaciuto il nostro territorio.

Imponente anche la “macchina” di Sky Sport che a Fano è arrivata con un camion regia 4KHDR, quello per intenderci che viene utilizzato per le partite di Serie A e Champions League, un tender per generare corrente elettrica, 2 van per gli spostamenti, 7 telecamere, un braccio mobile (jimmy jib) per le inquadrature panoramiche, 30 tecnici tra operatori, elettricisti e fonici.

E al termine della conferenza sia il sindaco di Fano Massimo Seri sia il direttore dell’Atim Marche Marco Bruschini hanno confermato l’impegno per portare nuovamente Calciomercato L’Originale a Fano anche il prossimo anno.