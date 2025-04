Consigli di Quartiere, eletti Presidenti e Vicepresidenti

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Si è concluso il percorso di insediamento dei nuovi Consigli di Quartiere, con l’elezione dei Presidenti e dei Vicepresidenti nei dieci quartieri della città. Un passaggio fondamentale per rilanciare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica e amministrativa, rafforzando il legame tra istituzioni e territorio.

“Ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione, auguro buon lavoro ai Presidenti e Vicepresidenti eletti, ma soprattutto voglio rivolgere un sentito grazie ai 530 cittadini che spontaneamente hanno deciso di partecipare alla più grande forma di partecipazione che la nostra città abbia mai conosciuto”. Serfilippi ha aggiunto. “I Consigli di Quartiere nascono per dare voce ai territori. In questo modo andiamo a ricucire il tessuto sociale e costruire una collaborazione stretta e continua con l’Amministrazione comunale. Finalmente la politica dai social torna in presenza: si discute, ci si confronta, si parla del futuro della nostra città, dei problemi e delle reali esigenze dei fanesi. Questo è l’anno zero, ma l’obiettivo è chiaro: continuare a investire sui Consigli di Quartiere per dare sempre più voce ai cittadini e renderli protagonisti”.

Il sindaco Luca Serfilippi ha poi spiegato: “Ringrazio l’assessore Alberto Santorelli per il lavoro svolto e per l’impegno concreto che ha reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo insieme al Presidente del Consiglio Francesco Cavalieri per aver seguito tutto l’iter. Ora auguro buon lavoro ad Alessio Curzi che, con la delega alla partecipazione, avrà il compito di valorizzare e rendere sempre più efficaci i Consigli di Quartiere come strumento di ascolto, dialogo e costruzione condivisa delle politiche cittadine”.

L’assessore Alberto Santorelli ha osservato: “I dieci Consigli di Quartiere sono ufficialmente partiti. Questo risultato dimostra la grande voglia di partecipazione della nostra comunità, testimoniata dall’alto numero di adesioni. Tra i presidenti e vicepresidenti eletti, solo quattro hanno alle spalle esperienze amministrative, mentre per tutti gli altri si tratta della prima volta. Un segnale chiaro: i cittadini hanno voglia di incidere e di mettersi in gioco in prima persona. Sarà fondamentale saper interpretare al meglio questo entusiasmo e collaborare strettamente con i nuovi Consigli, per valorizzare appieno il loro ruolo e rafforzare il legame tra l’amministrazione e i territori”.

Ecco la composizione completa dei Consigli di Quartiere:

Quartiere 1 – Presidente: Andrea Belacchi, Vicepresidente: William Renzetti

Quartiere 2 – Presidente: Fabrizio Benvenuti, Vicepresidente: Loretta Volpini

Quartiere 3 – Presidente: Luca Navacchia e Roberta Sacco

Quartiere 4 – Presidente: Federico Arceci, Vicepresidente: Sara Lucarelli

Quartiere 5 – Presidente: Matteo Fabroni, Vicepresidente: Marco Rupoli

Quartiere 6 – Presidente: Mirko Basile, Vicepresidente: Mario Vagnini

Quartiere 7 – Presidente: Michele Scrilatti, Vicepresidente: Carla Scardacchi

Quartiere 8 – Presidente: Floriano Bellucci, Vicepresidente: Giulia Omiccioli

Quartiere 9 – Presidente: Massimo Pirelli, Vicepresidente: Giorgio Pucci

Quartiere 10 – Presidente: Giordano Montanari, Vicepresidente: Laura Mari