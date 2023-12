Contessa, aperto al traffico il nuovo viadotto

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Aperto al traffico il nuovo viadotto realizzato sulla strada statale 452 “della Contessa” nel comune di Gubbio e la galleria adiacente ristrutturata. Si ripristina così il principale collegamento stradale tra Gubbio e la provincia di Pesaro e Urbino.

A Gubbio, all’inaugurazione, Confcommercio Marche Nord presente con il direttore generale Amerigo Varotti e la vicepresidente Barbara Marcolini: “Confcommercio ha svolto un incredibile lavoro di raccordo tra la Regione Marche e la Regione Umbria, l’Anas umbra e quella nazionale, grazie alla sensibilità e all’impegno dell’assessore regionale Francesco Baldelli. Inizialmente i lavori dovevano terminare entro l’estate 2024. A febbraio così convochiamo un tavolo di lavoro con Anas e Regione per sollecitare la conclusione dell’intervento prima di Natale, fondamentale per non creare ulteriori danni alle imprese del commercio e del turismo che si trovano lungo la Flaminia e la costa Adriatica. I tempi sono stati rispettati e per questo ringraziamo Anas e le giunte regionali delle Marche e dell’Umbria.

Pubblicità

Finalmente finisce questo periodo estremamente negativo per le imprese, durante il quale si è registrato un calo delle presenze turistiche e anche una diminuzione delle vendite nelle attività commerciali e di consumo nei ristoranti da Gubbio fino a Fano”.

Confcommercio Marche Nord e Confcommercio Gubbio hanno già messo a punto un progetto di rilancio: “Attività di promozione e commercializzazione in favore di un territorio che ha dovuto sostenere il peso, non solo economico, della chiusura, con attività di promozione e commercializzazione. Saranno orientate su tre filoni principali. Il primo è quello enogastronomico, e prevede lo sviluppo di circuiti specifici per la valorizzazione delle attività ristorative e dei prodotti del territorio tra le due provincie. Il secondo riguarda la valorizzazione delle emergenze culturali del territorio, dall’archeologia al Rinascimento, con riferimento anche alla figura di Federico da Montefeltro. Il terzo è finalizzato alla promozione di cammini, percorsi ed itinerari turistico culturali tematici.

Confidiamo che questo progetto possa avere il riconoscimento e il supporto delle due Regioni e due Camere di Commercio e del Comune di Gubbio. Lo presenteremo nelle prossime settimane a Roma nella sede dell’Enit”.