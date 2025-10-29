Controlli straordinari del territorio, il Prefetto Greco incontra i Carabinieri

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Il Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco ha voluto incontrare personalmente i Carabinieri impiegati nelle operazioni di controllo straordinario del territorio, a cui ha espresso profonda gratitudine per i risultati ottenuti.

Il Prefetto ha quindi rivolto ai Carabinieri della C.I.O. del 6° Battaglione Toscana (inviati nel capoluogo pesarese dal comando generale dell’arma dei carabinieri per rafforzare il dispositivo di prevenzione ordinario), alcune domande sulle operazioni svolte negli ultimi giorni, che hanno portato a numerosi arresti e sequestri, esprimendo vivo apprezzamento per la professionalità e l’equilibrio dimostrati, sottolineando come tali risultati concorrano ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini pesaresi.

L’incontro si è svolto proprio al termine dell’ultima campagna di controlli straordinari – disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino – finalizzata a garantire maggiore sicurezza, specie nelle aree sensibili del centro urbano, spesso teatro di comportamenti illeciti, con particolare riferimento a quelli legati alla violenza sulle persone ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Anche in questa occasione, l’attenzione dell’Arma si è concentrata sul parco “Miralfiore” e sulle zone limitrofe alla Stazione Ferroviaria, ove si registrata una recrudescenza di episodi delittuosi connessi, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La scelta, si è nuovamente rivelata proficua, poiché in una settimana, nelle predette aree urbane, i militari dell’Arma pesarese, coadiuvati Nucleo Cinofili e la Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione CC Toscana, hanno tratto in arresto nove soggetti, denunciato a piede libero altre tre persone, e sequestrato 15 grammi di eroina, 6 grammi di cocaina 60 grammi di hashish, oltre a un piccolo quantitativo di pasticche di ecstasy e due coltelli; in totale sono stati ottanta i militari impiegati, dal 13 al 29 ottobre, che hanno controllato 130 persone e 35 mezzi.