Convegno ‘Comunità energetiche. Realtà, opportunità e sviluppo futuro’

Pesaro – Le comunità energetiche tra presente e prospettive future, al centro del nuovo convegno promosso da Confcommercio Marche Nord. L’appuntamento è in programma lunedì 21 novembre a Pesaro, presso la sede dell’associazione di categoria. Il convegno dal titolo ‘Comunità energetiche. Realtà, opportunità e sviluppo futuro’ sarà l’occasione per approfondire insieme ad esperti e amministratori una tematica di strettissima attualità.

«Si parla sempre più spesso ormai da diverso tempo – sottolinea il vicedirettore Agnese Trufelli – di comunità energetiche che possono rappresentare un valido e concreto aiuto contro il caro bollette, specialmente in questo difficile periodo, ma anche per contrastare l’emergenza climatica. Per approfondire il tema, comprendere qual è la situazione nel nostro Paese e soprattutto cosa si sta facendo per il loro sviluppo, abbiamo deciso di promuovere un momento di confronto con autorevole relatori. E’ l’ennesimo appuntamento su questioni di stretta attualità che organizziamo: un impegno verso i nostri associati e tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio argomenti importanti».

La Comunità Energetica (o Energy Community) è un insieme di persone che condividono energia rinnovabile e pulita. Cittadini, imprese, enti territoriali, autorità locali, possono associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola” e ottenendo degli incentivi sulla loro bolletta, oltreché la possibilità di accesso a eventuali finanziamenti pubblici.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali di Confcommercio Marche Nord. Sarà Francesco Baldelli, assessore regionale alle Infrastrutture, il primo dei relatori con un intervento dal titolo “Sostenibilità, sicurezza, innovazione. La spinta della Regione Marche”. Del “Ruolo della Regione nello sviluppo delle comunità energetiche” parlerà Massimo Sbriscia, dirigente del Dipartimento Infrastrutture della Regione Marche. Sarà poi la volta di Federica Stabile (Promozione e Assistenza alla Pubblica Amministrazione Gestore dei Servizi Energetici) che si soffermerà sul tema “Autoconsumo e CER: come approcciare la sfida per gli enti locali”. “Il ruolo dei Comuni nello sviluppo delle Comunità Energetiche” è l’intervento che proporrà Nicola Luzi, ingegnere e consigliere comunale. Infine, le conclusioni.