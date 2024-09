Corrado Tecchi candidato al consiglio nazionale FIB

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Sabato 28 settembre a Chianciano Terme si terrà l’assemblea ordinaria elettiva per le cariche federali della Federazione Italiana Bocce del quadriennio 2025-2028. Le Marche puntano a rientrare nel Consiglio Federale nazionale dopo quattro anni di assenza grazie alla candidatura di Corrado Tecchi, da otto anni presidente regionale FIB. Tecchi è presente nella lista in rappresentanza degli affiliati a sostegno del candidato alla presidenza Marco Giunio De Sanctis.

Una candidatura di alto profilo, quella di Tecchi, che mira a dare rappresentanza a una regione che in questi anni ha dimostrato di essere un modello per tutte le altre dal punto di vista della formazione, dell’organizzazione e dei successi sportivi.

Le Marche sono la regione che partecipa con il maggior numero di società a tutti i campionati federali e, in questi anni di presidenza Tecchi, ha organizzato un campionato italiano seniores, uno juniores e uno paralimpico che si svolgerà tra poche settimane a Fano.

Per tre volte, poi, il Premio Marche (MB FIB Award) è stato organizzato nella nostra regione. E’ inoltre lunghissimo l’elenco delle vittorie e dei piazzamenti di atleti e squadre marchigiane in competizioni nazionali e internazionali. Un elenco che coinvolge tutti i settori della raffa: quello seniores, quello juniores, quello femminile e quello paralimpico con tante medaglie mondiali, europee e nazionali messe in carniere. Risultati che non sono frutto del caso, ma di un preciso lavoro, delle bocciofile in primis, ma che la federazione ha sempre implementato, finanziando progetti che permettessero la crescita degli atleti (neofiti, giovani ed eccellenze).

Il progetto pilota FIB che ha fornito agli atleti uno supporto atletico, psicologico e nutrizionale, affiancato a quello tecnico, ha rappresentato un modello d’avanguardia anche rispetto ad altre discipline sportive. Fondamentale pure il lavoro, promosso e supportato dalla federazione anche nel periodo del Covid, dei centri d’avviamento alle bocce (CAB). Un lavoro da proseguire anche nel prossimo quadriennio e da portare ad esempio anche a livello nazionale. Questo l’obiettivo che si propone Corrado Tecchi con la sua candidatura al Consiglio nazionale FIB, al servizio della Federazione e di tutti gli affiliati marchigiani e non.