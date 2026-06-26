Cultura, musica, tradizioni e natura: a Corinaldo “L’Estate d’Incanto”

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Corinaldo (AN) – Corinaldo si prepara a vivere una nuova stagione di emozioni con “L’Estate d’Incanto 2026”, il ricco cartellone estivo promosso dal Comune di Corinaldo in collaborazione con le associazioni cittadine. Da giugno a settembre, il borgo accoglierà cittadini e visitatori con un ampio programma di appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, alle tradizioni, alla natura e al divertimento per tutte le età. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti. Piazze, vicoli e spazi naturali diventeranno il palcoscenico di eventi pensati per raccontare l’identità di Corinaldo e offrire occasioni di incontro, scoperta e condivisione.

Il ricco calendario è stato presentato presso la sede di Pesaro di Confcommercio Marche Nord.

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«Il meraviglioso borgo di Corinaldo – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – dal 2025 fa parte del nostro progetto di valorizzazione e promozione turistica “Itinerario della Bellezza” ed è un piacere, anche quest’anno, ospitare la presentazione delle tante iniziative che animeranno l’estate. Un calendario che conferma la grande vivacità di Corinaldo con eventi di assoluta qualità che senz’altro saranno un motivo in più per tanti turisti e visitatori per immergersi nella bellezza di questo borgo incantevole».

«L’Estate d’Incanto rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per la nostra comunità – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura e alle Politiche Turistiche Francesco Spallacci –. Il programma 2026 nasce dalla volontà di offrire a cittadini e visitatori un calendario ricco e variegato, capace di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico di Corinaldo attraverso eventi di qualità, occasioni di incontro e momenti di condivisione. Cultura, tradizioni, musica, spettacolo e natura si intrecciano in un percorso che racconta l’identità autentica del nostro borgo e ne rafforza l’attrattività turistica. Ogni appuntamento rappresenta un’opportunità per vivere Corinaldo in modo speciale e per riscoprire il valore della nostra comunità e delle sue eccellenze.»

“Serate d’Incanto” è il format estivo pensato per cittadini e turisti che, da luglio ad agosto 2026, animerà il centro storico con un calendario di appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio, delle sue tradizioni, dei suoi sapori e del suo patrimonio culturale. Un invito a vivere il borgo in modo diverso, passeggiando tra i vicoli accompagnati dalle guide, degustando prodotti del territorio, incontrando personaggi e atmosfere che raccontano la storia di Corinaldo e lasciandosi sorprendere dalla magia delle sue sere d’estate. Il programma prenderà il via mercoledì 1 luglio e proseguirà l’8 luglio, il 18 luglio, il 24 luglio, il 5 agosto, l’11 agosto e il 19 agosto, dove cultura, spettacolo e convivialità si incontrano.

Sabato 18 luglio Largo XVII Settembre 1860 ospiterà il concerto dei The Outside, un viaggio nella migliore musica italiana ed internazionale dagli anni ’70 ad oggi. Venerdì 24 luglio, dopo la visita guidata nel tardo pomeriggio, Piazza Il Terreno accoglierà il live de Le Bollicine, Vasco Rossi Tribute. Martedì 11 agosto, sempre al Largo XVII Settembre 1860, sarà protagonista Gigi Cifarelli con lo spettacolo “I Miei Beatles”, inserito nel programma del Festival BeatleSenigallia.

Tra gli appuntamenti più attesi di luglio spiccano la Festa di Santa Maria Goretti del 5 e 6 luglio, arricchita dal concerto del “Callido” nell’ambito del Festival Organistico Internazionale, e la storica Contesa del Pozzo della Polenta, in programma dal 10 al 12 luglio. La storica rievocazione rappresenta uno degli eventi simbolo della città e ogni anno richiama migliaia di visitatori, offrendo uno straordinario viaggio nella storia e nelle tradizioni locali. Il mese si concluderà con la celebrazione della Patrona Sant’Anna, domenica 26 luglio.

Non mancheranno gli eventi dedicati alla cultura e alla divulgazione, come i Martedì dell’Archeologia, le iniziative promosse dall’Archeoclub e il prestigioso appuntamento del TAU – Teatri Antichi Uniti, che il 30 luglio porterà a Corinaldo lo spettacolo “Sei un mito!” con Enrico Galiano. Grande protagonista sarà anche la musica con il ritorno di Corinaldo Jazz, in programma dal 1° al 4 agosto in Piazza Il Terreno. Il festival ospiterà artisti di rilievo nazionale e internazionale, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più prestigiosi dell’estate marchigiana. Accanto al jazz, il calendario proporrà concerti, spettacoli dal vivo e serate di intrattenimento, tra cui gli appuntamenti di Music in the Castle, con uno speciale show dedicato agli anni ’90, e il concerto celebrativo per l’Anniversario della Liberazione di Corinaldo.

Le tradizioni e la storia locale torneranno protagoniste con Millenaria – Scene di vita medievale, che il 16 e 17 agosto riporterà il borgo alle sue origini attraverso ambientazioni, personaggi e atmosfere del Medioevo.

Sabato 22 agosto spazio al divertimento con il “Festival degli Stonati”, accompagnato dal comico e imitatore Claudio Lauretta. Particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie e ai più giovani grazie ai laboratori della Biblioteca Comunale, agli spettacoli dell’Ambarabà Festival, alle attività del Furgolibro e alle numerose iniziative rivolte ai bambini, pensate per trasformare l’estate in un’occasione di crescita, creatività e condivisione.

Il programma comprenderà inoltre esperienze dedicate alla natura e al benessere, come Lavanda in Festa, gli appuntamenti al Parco Selva di Boccalupo, le osservazioni del cielo notturno e le attività outdoor che permetteranno di vivere il territorio da prospettive nuove e coinvolgenti. L’Estate d’Incanto accompagnerà il pubblico fino a settembre con ulteriori appuntamenti dedicati alla danza, al benessere e alla socialità, confermando Corinaldo come una delle principali destinazioni culturali e turistiche delle Marche.

L’Amministrazione Comunale desidera infine rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le associazioni cittadine, ai volontari, agli enti, alle realtà culturali e a quanti, con passione, competenza e spirito di collaborazione, contribuiscono alla realizzazione delle numerose iniziative in programma. Il loro impegno rappresenta una risorsa fondamentale per la vitalità della città e consente ogni anno di proporre un’offerta culturale e turistica ampia e qualificata. L’Estate d’Incanto è il frutto di un grande lavoro di squadra che testimonia la forza, l’entusiasmo e il valore della comunità corinaldese.

E, guardando già all’autunno, l’attesa sarà tutta per il ritorno della magica festa di Halloween, che a fine ottobre trasformerà nuovamente il borgo in uno dei luoghi più suggestivi e visitati d’Italia.

Il programma completo è visibile nel portale turistico www.corinaldoturismo.it