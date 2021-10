Cure Palliative Pediatriche (Lega Marche): Fano sede strategica per l’Hospice

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – I Consiglieri Regionali Luca Serfilippi e Giorgio Cancellieri presentano un l’emendamento sull’allestimento della Rete di Cure Palliative Pediatriche che indicherà Fano come sede dell’Hospice afferente alla Rete.

“Dopo 10 anni e solo con la Delibera emanata dalla Giunta regionale di Centrodestra questo lunedì si dà il via all’allestimento della Rete regionale delle Cure Palliative pediatriche e Terapia del Dolore nelle Marche – spiegano Cancellieri e Serfilippi – A maggio abbiamo depositato una mozione per chiedere alla Giunta di recepire in tempi brevi le disposizioni della Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2021 che definivano le linee guida per l’organizzazione del Centro di Riferimento Regionale, individuato al Salesi di Ancona da una legge regionale risalente al 2010 e della relativa Rete sul territorio. Attorno a questo hub principale, che sarà supportato dai servizi territoriali, si prevede di costituire entro il primo semestre del 2022 un Hospice pediatrico ad alta complessità assistenziale, una struttura residenziale extra ospedaliera che potrà servire anche più bacini d’utenza a livello interregionale – aggiungono i consiglieri regionali della Lega – Tenendo conto delle realtà locali e valorizzando le competenze e le esperienze già consolidate sul territorio, intendiamo presentare un emendamento che individui la città di Fano come sede più adatta per questa struttura. Non solo è la città dei bambini e delle bambine, ma dispone di professionalità maturate negli anni all’interno del vicino Hospice di Fossombrone nell’ambito delle Cure Palliative per adulti ed ha la possibilità di utilizzare spazi adeguati, a dimensione di bambino.

Vogliamo ringraziare associazioni e medici che da tempo si battono affinché chi, purtroppo, deve usufruire delle cure palliative pediatriche, non debba anche andare a cercarle lontano. La loro attività di sensibilizzazione è stata fondamentale per posare questa prima pietra e iniziare a lavorare tutti uniti, sul territorio, per dare applicazione alla Delibera e dare supporto e degne soluzioni alle famiglie che vivono questa delicatissima situazione”.