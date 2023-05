Da Gradara al Nerone con i Week-end Gastronomici di Primavera

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Da Gradara ad Apecchio: è in arrivo un altro fine settimana con i Week-end Gastronomici, giunti alla 40esima edizione, ideati e organizzati da Confcommercio Marche Nord. In programma fino all’11 giugno, vedono protagonisti ben 46 ristoranti, distribuiti in 30 località. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo della manifestazione, tra le più longeve e di successo della intera regione Marche, promossa con il prestigioso patrocinio dell’Enit Agenzia Nazionale del Turismo, e il sostegno di Camera di Commercio delle Marche, RivieraBanca. Gruppo Hera e Prosciutto di Carpegna.

Viatico dei Week-End l’ormai celebre libretto, oggetto di collezione, con le date, i ristoranti aderenti, cenni sulle località e soprattutto i vari menu proposti, tutti diversi tra loro, a un prezzo promozionale, più che conveniente.

Pubblicità

Enogastronomia e non solo. La manifestazione è l’occasione, infatti, per visitare i meravigliosi borghi dell’entroterra, quelli dell’Itinerario della Bellezza e non solo. Nelle guide non manca una presentazione dei luoghi con tanto di suggestive immagini.

Sabato 20 e domenica 21 maggio saranno 5 i ristoranti coinvolti: Cibovagando (Gradara), Da Luisa (Colli al Metauro), Dall’Amico (Montecalvo in Foglia), Montenerone Il Poeta (Apecchio), Tana del lupo (Acqualagna).

Sabato 20 maggio

CIBOVAGANDO Gradara Via Umberto I n. 6 Tel. 0541.380622 – 333.9616396

Il menù: Antipasto Cibovagando con salumi e formaggi della zona Gnocchi all’anatra Pappardelle al ragù di cinghiale Coniglio in porchetta Tagliata sale grosso e rosmarino Patate al forno Dolci secchi della casa Caffè Vini: Orcio Terracruda di Pergola e Rosso Sangiovese dei Colli Pesaresi in bottiglia d.o.c.

Domenica 21 maggio

DA LUISA Colli al Metauro Serrungarina via Roma, 8 tel. 0721.896120 – 348.6719957 info@casadimi.it

Il menù: Mousse ai formaggi con miele di castagno e noci Bavarese di carote con rucola e parmigiano a scaglie Crescia Olive nere nostrane Salame Crostini ai fegatini Frittata con tartufo nero scorzone Gnocchi con asparagi e tartufo nero scorzone Passatelli all’ortolana con fonduta di pecorino Coniglio in porchetta Faraona al rosmarino Insalata misticanza Patate arrosto Semifreddo al mascarpone Vini alla carta

DALL’AMICO Ca’ Gallo di Montecalvo in Foglia Via Comunale Feltresca, 36 tel. 0722.58123 – 0722.324196 – 338.1091939

Il menù: Crescia sfogliata con fave e formaggio Salumi del Montefeltro Chitarrine con asparagi, salsiccia e pomodorini Pollo alla cacciatora Roast-beef con rucola, grana e aceto glassato Patate sabbiate al forno Insalata mista Crostata con marmellata di fragole Caffè Vini: Colli Pesaresi in bottiglia d.o.c. Vino in caraffa

MONTENERONE “IL POETA” Apecchio Serravalle di Carda via Pian di Trebbio, 81 tel. 0722.90136 333.3343262 info@hotelmontenerone.it

Il menù: Coratella d’agnello con crescia ed erba di campo Crostini al tartufo e al porcino Tagliolini con spignoli Cappellacci ripieni alla zucca gialla con pomodoretto al profumo di basilico Filetto al tartufo Cotoletta di agnello Verdure pastellate Insalatina mista Sfogliatina con crema chantilly e fragole Caffè Vini: Sangiovese del Metauro e Bianchello del Metauro Guerrieri in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello in caraffa

TANA DEL LUPO Acqualagna via Flaminia, 209 tel. 333.1844701 bellavista.acqualagna@gmail.com

Il menù: Crostini misti Crostino al tartufo nero Insalata di radicchio con grana e tartufo nero Affettati misti Spicchio di crescia con Casciotta di Urbino Bis di: lasagnetta alle verdure e gnocchetti al tartufo nero Polletto arrosto Scaloppina al limone Patatine al profumo di rosmarino Insalata mista Dolce della casa Vini: Sangiovese Cantina Mariotti in bottiglia d.o.c. 15,00 euro Bianchello del Metauro Cantina Mariott in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello del Metauro Cantina Mariotti in caraffa

Per partecipare ai “Week end Gastronomici 2023” occorre prenotarsi telefonicamente, direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti. il successo riscosso dall’iniziativa ha evidenziato la necessità di una tempestiva prenotazione ben più anticipata rispetto al termine segnalato, poiché alcuni esercizi coprono spesso le proprie possibilità di sistemazione già settimane prima. la prenotazione è impegnativa per l’esercente, ma anche per il cliente, che potrebbe essere chiamato a rispondere del danno emergente, derivante al gestore, dall’eventuale mancata presenza senza tempestiva disdetta. il carattere eccezionale dell’iniziativa non consente agli operatori di praticare sconti per “bambini” che occupano un posto a tavola o sono presenti in sala.