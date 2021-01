“Da sabato si rischia seriamente di tornare arancioni”. L’annuncio del vicepresidente delle Marche, Mirco Carloni

0 Condividi Facebook Twitter

Marche – “Da Sabato rischiamo di tornare arancioni per una scelta unilaterale perché cambiano di nuovo i parametri”. Ad annunciarlo è il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni che spiega: “Abbiamo appreso dalla conferenza Stato – Regioni di questa mattina che il criterio prevalente di valutazione per l’assegnazione del colore alle regioni non è più solo quello dell’indice RT, ma soprattutto quello della valutazione del ‘rischio’, e cioè in base allo stato di occupazione delle terapie intensive, delle strutture ospedaliere, alla stima dei focolai e altri fattori. Quindi non è bastato abbassare le soglie RT per l’assegnazione delle fasce, ma hanno ritenuto di andare anche oltre. Questi continui e repentini cambi dei metodi di valutazione creano disorientamento. Devo dire che disapprovo il metodo e il merito. Stamattina Acquaroli ha parlato a nome di tutti in Conferenza facendo presente tutta la nostra contrarietà. Ma di fronte a questa scelta dobbiamo comunicarlo per evitare ulteriori indugi”.