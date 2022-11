Da Serrungarina a Frontone, da Sassocorvaro a Novafeltria con i Week-end Gastronomici d’Autunno

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Gusto e bellezza, tipicità ed arte immersi nel fascino dell’entroterra colorato d’autunno. Nuovo appuntamento con i Week-End Gastronomici d’Autunno organizzati da Confcommercio Marche Nord, giunti alla trentanovesima edizione. L’occasione per visitare tante località dell’entroterra e gustare prelibatezze enogastronomiche. I Week-End Gastronomici sono l’iniziativa più longeva tra quelle di promozione e valorizzazione enogastronomica e della ristorazione nella regione Marche. A questa edizione partecipano ben 43 ristoranti di 30 località interessate. ‘Itinerari nell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro’, il sottotitolo: i Week-End Gastronomici rappresentano un’occasione preziosa per visitare l’entroterra, a partire dai comuni dell’Itinerario della Bellezza.

Domenica 6 novembre si potrà scegliere tra 4 ristoranti che proporranno menù di qualità a prezzi promozionali: Amabile (Frontone), Antica Osteria Da Oreste (Sassocorvaro Auditore), Da Luisa (Serrungarina di Colli al Metauro), La locanda dei venti (Novafeltria).

AMABILE Frontone via Giacomo Leopardi, 2 tel. 0721. 786309 cresciacastello@libero.it

Menù: Crostini al tartufo Prosciutto, lonza, salame, formaggio e crescia Tagliatelle al tartufo Cannoli di carne Coniglio in porchetta Faraona con olive Costarelle e salsiccia Erba di campo mista Patate al rosmarino Crostate alla marmellata e biscotto Caffè Vini: Sangiovese e Bianchello Guerrieri in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello in caraffa

ANTICA OSTERIA DA ORESTE Sassocorvaro Auditore via Risorgimento, 4 fraz. Casinina tel. 0722.629900 info@osteria-daoreste.it

Menù: Salumi del Montefeltro con piadina Frittatine miste Lasagne al forno con funghi chiodini Pappardelle al ragù di cinghiale Pasticciata alla pesarese Coniglio in porchetta antica ricetta marchigiana Patate al forno Verdure gratinate Mascarpone della casa Caffè Vini: Sangiovese dei Colli Pesaresi Timoteo e Bianchello del Metauro Giglio in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello del Metauro in caraffa

DA LUISA Colli al Metauro Serrungarina via Roma, 8 tel. 0721.896120 info@casadimi.it

Menù: Frittata al tartufo Olive Crostini ai fegatini Bavarese di finocchi e pere Mousse con miele di cotogne e noci Crescia, salame Passatelli porcini e scorzone Gnocchi al ragù d’anatra Coniglio e anatra in porchetta Insalata misticanza Patate arrosto Semifreddo al cioccolato con salsa alla pera Vini alla carta

LA LOCANDA DEI VENTI Novafeltria via Torricella, 211/D tel. 0541.926257 lalocandadeiventi@gmail.com

Menù: Bocconcini di agnello in umido Carpaccio al tartufo Zucca al forno con erbe aromatiche, formaggio di fossa e goletta Maltagliati con ceci e fagioli Ravioli con porcini e tartufo Galletto alla griglia Salsiccia all’aglio al forno con patate Insalatina di cavolo cappuccio con fossa e aceto Ciambellone mele e cannella con calice di vin santo Caffè Vini: Bianchello del Metauro e Sangiovese dei Colli Pesaresi Cantina Guerrieri in bottiglia d.o.c. vino della casa in caraffa.

Per partecipare ai “Week End Gastronomici 2022” occorre prenotarsi telefonicamente, direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti. il successo riscosso dall’iniziativa ha evidenziato la necessità di una tempestiva prenotazione.

Maggiori informazioni nel libretto guida: https://www.confcommerciomarchenord.it/