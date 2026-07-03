Dal 10 al 12 luglio torna “Novilara Arte Gusto: dalla cultura alla tavola”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Arriva luglio e arriva NOVILARA ARTE GUSTO – XIV EDIZIONE “dalla cultura alla tavola”, dal 10 al 12 luglio. Un evento consolidato, inserito tra le grandi manifestazioni di punta della città di Pesaro dedicato alla tradizione e al gusto nel castello di Novilara (PU), con l’obiettivo di mantenere vivo il legame con il territorio e rendere le tradizioni locali più attuali.

Organizzato dell’Associazione Culturale La Stele, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Pesaro, del Quartiere 3 Colline e Castelli, e della Regione Marche, propone un intero weekend con sapori e colori, e la possibilità di assaporare le tipicità delle eccellenze della nostra provincia, in abbinamento alle cantine e birrifici artigianali in degustazione che saranno distribuite lungo la cinta muraria del borgo. Solo per le prime due, delle tre serate, saranno presenti i “Vignaioli al Castello” ovvero i produttori vitivinicoli, birrifici e produttori marchigiani e non, che arricchiscono ulteriormente la proposta grazie alla rinnovata collaborazione con AIS Marche delegazione di Pesaro e Urbino Montefeltro, Wine Shop Vignaioli d’Autore e alla presenza di Slow Food Marche con momenti dedicati ai presìdi territoriali.

Pubblicità

«Novilara Arte e Gusto rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dell’estate pesarese perché riesce a valorizzare un borgo straordinario attraverso il connubio tra tradizione, cultura, enogastronomia e partecipazione della comunità – hanno sottolineato il sindaco Andrea Biancani, il vice sindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini e l’assessore al Bilancio Riccardo Pozzi -. Un risultato possibile grazie al grande lavoro dei volontari, che con passione, competenza e spirito di servizio dedicano tempo ed energie all’organizzazione della manifestazione. A loro va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale. Crediamo fortemente nella valorizzazione dei nostri borghi, perché rappresentano un patrimonio storico, culturale e identitario unico. Il nostro impegno è quello di renderli sempre più vivi, belli e attrattivi, sostenendo le associazioni, promuovendo eventi di qualità e investendo nella loro cura e nella loro promozione, affinché siano luoghi da vivere ogni giorno e sempre più capaci di richiamare visitatori».

«Novilara Arte e Gusto non è soltanto una festa dedicata ai sapori del territorio: è un’occasione per scoprire il borgo attraverso un programma ricco di iniziative culturali, spettacoli, musica, incontri e momenti di approfondimento, pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. È proprio questa capacità di mettere insieme cultura, tradizioni locali, promozione del territorio e convivialità a rendere la manifestazione un appuntamento sempre più apprezzato e un importante strumento di valorizzazione di Novilara e dell’intero territorio pesarese».

Come ha ricordato il presidente del’associazione La Stele Iacopo Fiorani NOVILA ARTE GUSTO nasce dalla volontà di recuperare la cultura e la tradizione tipica del luogo, legata ai prodotti del territorio e alla sua storia, attraverso diverse forme artistiche, rendendola più contemporanea ed attuale. “Dalla cultura alla tavola”, perchè è necessario valorizzare il saper fare in casa e il processo artigianale dietro ogni prodotto del nostro territorio, considerandolo come vera e propria cultura che ci appartiene e che dobbiamo preservare, sia nell’enogastronomia come nell’arte e nella musica.

Per le vie e le piazzette del castello di Novilara, con la vista sul mare e sulle dolci colline dell’interno, le tre serate di festa si svolgono all’aperto, con stand allestiti per gustare le famose “Tagliatelle con i Fagioli”, ricetta certificata De.Co. in abbinamento all’olio, le birre e i vini in degustazione, con musica dal vivo, tanti spettacoli per tutte le età, mostre d’arte e un concorso letterario dedicato alla narrativa in gastronomia.

Da Venerdì 10 a Domenica 12 Luglio 2026, con un programma ricco di novità e attrazioni, viene messa in scena tutta la bellezza di Novilara, valorizzando ogni punto di interesse storico e artistico, insieme a quelli di carattere paesaggistico grazie al suo belvedere a 360° dalla costa all’interno. L’evento è una ricerca costante, un’indagine culturale tra passato e moderno per definire al meglio l’identità del borgo nel binomio arte-gusto, creando una possibile connessione tra le generazioni.

Cresciuto notevolmente negli anni, sia come numeri che come qualità, oggi NOVILARA ARTE GUSTO vanta forte rilevanza e impatto sul territorio, capace di richiamare migliaia di persone, sia locali che turisti stranieri, con tante novità ogni anno e ospiti televisivi d’eccezione di carattere nazionale. Le novità sono state illustrate da Antonino Di Gregorio, per quanto riguarda il premio scrittura C.I.B.O., mentre Elisa Prioli, Food Immersion, ha raccontato il percorso enogastronomico che, anche quest’anno, delizierà i visitatori.

NOVITA’ 2026

INCLUSIONE ALIMENTARE – Menù dedicato per le intolleranze al glutine e al lattosio, anche per vegetariani, presso stand “Taverna del Mulino” a cura di Gustò (prenotazione consigliata);

VIGNAIOLI AL CASTELLO VI edizione 2026 – Degustazione vini, birre ed eccellenze locali in collaborazione con AIS Marche delegazione di Pesaro e di Urbino Montefeltro, Wine Shop Vignaioli d’Autore e Slow Food Marche;

PREMIO SCRITTURA IN C.I.B.O. “Cucina Identitaria dei Borghi Oggi” – Serata di premiazione della VI edizione 2026, in collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Pesaro, Paroledarancio, Pesaro Città che Legge e Metauro Edizioni;

Domenica mattina, CICLOTAGLIATELLE e MOTOTAGLIATELLE con giro per tutti gli amanti delle due ruote, visita storica con sosta degustazione presso il borgo di Orciano in moto, e al Birrificio Oltremondo in bici, per poi concludersi tutti insieme con pranzo al castello di Novilara (solo su prenotazione).

PROGRAMMA 2026

Venerdì 10 luglio

ore 18.30 – Apertura stands gastronomici e Degustazione Vini

ore 18.45 – Apertura MERCATINO

ore 19.15 – SORBOLOUNGEE vinyl set

ore 19.30 – Mostra fotografica a cura di Elisa Cecchini & Raffaella Ballerini

ore 20.30 – BLUE KLEIN concerto

ore 21.00 – Premiazione del concorso letterario Premio Scrittura in C.I.B.O. – VI ed. con Antonino Di Gregorio e gli ospiti: Fabio Bacà (scrittore), I.P.S.S.A.R “S.Marta” Pesaro e Carlo Corallo (cantautore)

ore 21.30 – Installazione artistica videomapping

ore 22.30 – KALABRUGOVIC e Federica Ferrero (direttamente da Zelig)

ore 23.30 – CARLO CORALLO Live

Sabato 11 luglio

ore 18.30 – Apertura stands gastronomici e Degustazione Vini

ore 18.45 – Apertura MERCATINO

ore 19.00 – Mostra fotografica a cura di Elisa Cecchini & Raffaella Ballerini

ore 19.15 – Laboratori di tagliatelle

ore 19.30 – SORBOLOUNGEE vinyl set

ore 20.30 – THE ANDY MACFARLANE TWO MAN ORCHESTRA concerto

ore 21.00 – Talk di approfondimento “Vini rosati e Presìdi Slow Food” a cura di Marta Cangi (AIS Urbino Montefeltro) alla presenza di Vincenzo Maidani (Presidente Slow Food Marche) in collaborazione con Radio Incontro Pesaro e Food Immersions Elisa Prioli

ore 21.30 – Installazione artistica videomapping

ore 22.30 – ELIANTO e Alice Redini (direttamente da Zelig)

ore 23.30 – DRUMWERK PROJECT spettacolo live set

Domenica 12 luglio

ore 8.00 CICLOTAGLIATELLA – Bici passeggiata per biciclette Gravel e MTB, giro accompagnato + colazione + degustazione + pranzo [solo su prenotazione]

ore 9.00 MOTOTAGLIATELLE – Moto passeggiata per tutti i tipi di moto >125cc, visita guidata + colazione + aperitivo + pranzo [solo su prenotazione]

ore 18.00 – Apertura stands gastronomici e Aperitivi al tramonto

ore 18.15 – Apertura MERCATINO

ore 18.30 – Mostra fotografica a cura di Elisa Cecchini & Raffaella Ballerini

ore 19.00 – Laboratori di tagliatelle

ore 19.15 – PET vinyl set

ore 19.45 – “Birre al Castello” in collaborazione con Slow Food Marche, degustazione con abbinamento curata da Carlo Cleri (solo su prenotazione)

ore 20.15 – LILY concerto

ore 21.15 – LUCCHETTINO spettacolo di magia comica

ore 21.30 – Installazione artistica video mapping

ore 21.45 – BOLOGNA BRIDGE BAND spettacolo musica live

INGRESSO 5€ (gratuito per bambini fino 12 anni)

info: www.novilartegusto.it

mail: associazionelastele@gmail.com

Whatsapp: 335.8405734

@novilara_arte_gusto