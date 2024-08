Dal 10 al 14 agosto torna “Birra D’Augusto 2024”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Torna l’appuntamento più fresco dell’estate, quello con la buona birra artigianale di ‘Birra D’Augusto’ l’evento promosso dall’Associazione Fortuna Dea ETS giunto quest’anno alla 14esima edizione, in programma dal 10 al 14 agosto a Fano nei pressi della Rocca Malatestiana (parcheggio di Via XXIV Maggio e Giardini Biancheria A. e Morelli G., apertura alle 18, ingresso libero).

Ben cinque giorni di festa con spettacoli e intrattenimento – dieci in totale i concerti dal vivo – degustazioni e contest gastronomici, momenti culturali e di approfondimento per conoscere meglio, valorizzare e promuovere il mondo della birra e dei produttori artigianali, protagonisti nelle Marche di un movimento, anche turistico, di notevole interesse e in continua crescita.

Pubblicità

Dodici i birrifici, soprattutto di provenienza locale, che saranno presenti alla kermesse: dalla provincia di Pesaro e Urbino parteciperanno Birrificio del Catria, 61100, Yalkys, Collesi e Angeloni, a rappresentare le Marche ci saranno, inoltre, Birrificio dei Castelli di Arcevia e Sothis di Morrovalle mentre da fuori regione arriveranno Birrificio della Granda (CN), la Brasseria Alpina (TO), Beerbante (PR), Bastian Birraio (PG) e Birrificio Trami (BS).

Al buon bere si accompagnerà una gustosa e variegata proposta culinaria, già molto apprezzata nelle passate edizioni e sempre più rappresentativa della cucina locale e nazionale: si andrà dalle specialità marchigiane con piadina, alle fiorentine toscane, dalle delizie siciliane, dolci e salate, a quelle pugliesi e abruzzesi, dall’abbinamento con i panini di pesce e i fritti, fino al tocco internazionale del ‘churritos’, tipico dolce spagnolo.

‘Birra d’Augusto’ è realizzata in collaborazione con Confesercenti Pesaro e Urbino, Comune di Fano Assessorato al Turismo e Grandi eventi, Regione Marche, con la partecipazione di Proloco Fanum Fortunae e Associazione Le Donne della Birra. Un ringraziamento particolare agli sponsor Bcc Fano, Aset, NOPANICK scaffalature, DabTech, Giromari Point.

Le novità 2024: ‘homebrewers’, cosmetici e gelato alla birra

Come ogni anno l’evento si apre alle novità e alle sperimentazioni. Tra gli spunti più originali di questa edizione spiccano i prodotti cosmetici al sentore di birra realizzati da un’azienda fanese e targati ‘Birra d’Augusto’. Si tratta di profumo, crema corpo e spray lenitivo, che sarà possibile acquistare all’interno della festa nello speciale angolo ‘Beerelax’ dedicato alla cura del corpo e al benessere psicofisico e allestito per provare l’inedito massaggio al profumo di birra (tutti i giorni a partire dalle 18,30).

Altra novità il ‘Domus Birrae’ primo contest di homebrewing aperto ai produttori casalinghi (domenica 11 agosto, ore 20 – iscrizioni fino al 9 agosto sul sito www.birradaugusto.com).Il loro prodotto, una speciale cotta di birra fatta in casa, sarà degustato e valutato da una giuria composta da Nicoletta Tagliabracci presidente Associazione Le Donne della Birra, ambasciatrice per l’Enogastronomia Territoriale e amministratrice della pagina Facebook ‘Gustovagando’ e dal beer sommelier Thomas Luzi oltre che da un terzo voto, più esperienziale, espresso dai rappresentanti di Comune di Fano, Confesercenti e Regione Marche, partner e sostenitori dell’iniziativa. I partecipanti al concorso avranno la possibilità di raccontare al pubblico la loro esperienza di produttori e le caratteristiche del proprio prodotto. Il vincitore si aggiudicherà un premio del valore di 100 euro spendibile sul sito www.mr-malt.it. Ai primi tre classificati sarà consegnata, inoltre, una targa realizzata dall’azienda fanese Giromari Point.

Gustosa e inattesa anche la proposta del contest dedicato al gelato alla birra. Le attività di Fano aderenti all’iniziativa –Makì Gelateria, Gelateria Pasticceria Pino Bar e Bon Bon Art Cafè– dal 7 al 14 agosto proporranno alla loro clientela, nei rispettivi punti vendita, un nuovo e sorprendente gusto di gelato a base di birra. Ad assaggiarlo sarà anche la giuria di ‘Birra d’Augusto’ che domenica 14 agosto, all’interno della festa, proclamerà il vincitore 2024. Con questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Vivere Fano, ‘Birra d’Augusto’ si propone di coinvolgere sempre più la città e gli operatori locali, per creare sinergie vincenti di promozione e di valorizzazione delle risorse, delle imprese e del turismo.

Tanti appuntamenti, tra musica, gioco e approfondimento

Alla festa della birra un ingrediente fondamentale è sempre la musica. ‘Birra d’Augusto’ darà spazio e risalto sia alle band emergenti e locali, sia a quelle provenienti dalle regioni limitrofe: sul palco solo musica dal vivo e tanti generi musicali, dal rock&roll alla musica folk e pop, dagli anni ’80 alla disco e al funky. Si esibiranno: Dress e The Perticars (10/8), Made in Italy e Catch the Giant (11/8), The Pythone Echovertime (12/8), The Brightside e Pianeta Liga, cover band di Ligabue (13/8), Vitamica C e HBH Band (14/8).

Non mancheranno anche quest’anno i momenti di approfondimento per conoscere da vicino prodotto e produttori: l’incontro “Il Bello della Birra e i falsi miti da sfatare” (13/8 alle 20,30) sarà incentrato proprio sull’utilizzo alternativo delle materie prime e sul loro prezioso impiego in altri settori come, appunto, la cosmetica. L’evento sarà coordinato da Nicoletta Tagliabracci e dalla beer sommelier Federica Russo e accompagnato da una degustazione gratuita di birra artigianale.

Si conferma, inoltre, l’appuntamento con lo spazio dedicato al gioco (12 e 14 agosto, alle 19): a cura dell’Associazione “Inscatolarci” di Fano in programma un torneo di ‘Azul’ e giochi da tavola aperti a tutti, adulti e bambini.

Interventi

Alessandro Bendia, presidente Fortuna Dea ETS

“E’ per me un grande onore rappresentare quest’anno l’Associazione Fortuna Dea nella realizzazione di questo evento estivo ormai noto nel calendario degli eventi fanesi, Birra d’Augusto, giunto alla sua 14esima edizione. La nostra associazione è composta da giovani e famiglie, che con spirito di gruppo e volontariato, sostengono la nostra città, la nostra provincia e la nostra Regione promuovendo i prodotti tipici del territorio, e in questo caso la birra artigianale, su cui l’evento si basa. Insieme con la birra, i partecipanti troveranno ottimo food del territorio e di altre regioni, tantissima musica live con band che si susseguiranno sul palco con due concerti ogni sera, momenti di approfondimento sul mondo della birra e il lancio della novità dell’anno, cioè tre prodotti cosmetici diversi al profumo di birra, da provare e acquistare all’interno del Beerelax, nuovo punto dedicato al benessere psicofisico e ai benefici della birra, con una vera e propria cabina massaggi per un massaggio corpo che può andare dai10 minuti a 45 minuti, utilizzando la crema corpo di ‘Birra d’Augusto’. Ringrazio personalmente i birrifici e gli standisti che prenderanno parte all’evento, tanti di essi tornano quest’anno e ci sostengono da molti anni, gli sponsor Bcc Fano, Nopanick scaffalature, DabTech e Giromari Point, oltre al contributo e sostegno imprescindibile della Regione Marche, del Comune di Fano Assessorato al Turismo e Grandi eventi, Confesercenti di Pesaro e Urbino, Proloco Fanum Fortunae e Aset. E non dimentichiamo gli appassionati e gli homebrewers di birra fatta in casa, che possono iscriversi fino al 9 agosto al loro contest dedicato ‘Domus Birrae Contest’. Vi aspettiamo per tuffarvi con noi in un mare di birra!”

Matteo Radicchi, direttore Confesercenti Fano

“Siamo felici di contribuire anche quest’anno all’organizzazione di ‘Birra D’Augusto’ appuntamento ormai immancabile dell’estate fanese e occasione importante per dar vita alla città e al centro storico anche nel periodo più ‘caldo’ della stagione, quando è importante dare al turista un segnale di vivacità e di attenzione. L’occasione è anche quella di promuovere la birra artigianale che è fiore all’occhiello di un territorio sempre più capace di distinguersi per un’offerta di qualità, proprio a partire dalla tavola. Accanto alla birra, inoltre, il coinvolgimento delle aziende locali del food e, quest’anno, delle gelaterie cittadine, è per noi significativo di un impegno crescente dell’organizzazione nel coinvolgere le attività e i pubblici esercizi della città”.