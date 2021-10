Dal 20 al 26 giugno 2022, decima edizione di Passaggi Festival

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Con dubbia ragione” sarà il tema della decima edizione di Passaggi Festival, in programma a Fano (PU) dal 20 al 26 giugno e presentato al Salone del Libro di Torino, nello stand della Regione Marche, dove le novità dell’evento dedicato alla saggistica sono state illustrate dal direttore del festival Giovanni Belfiori, dal vice direttore Ludovica Zuccarini e dal direttore di Librerie.Coop, partner della manifestazione, Fabrizio Lombardo, moderati dalla giornalista Brigida Gasparelli. Un tema con il quale il festival recupera il terreno del dubbio che sta in mezzo e contamina i concetti di giusto e di sbagliato, di torto e di ragione. Un terreno instabile; eppure, così nostro ed inclusivo, capace di aprirci alle domande e quindi al dialogo ed al confronto. E terreno nel quale, proprio perché in movimento, il pensiero resta acceso, come accade quando si apre un libro.

Per la decima edizione il festival amplierà le sedi delle presentazioni librarie che saranno dislocate in centro storico e nella zona mare. Tre i premi assegnati (premio Passaggi, premio giornalistico Andrea Barbato; premio Fuori Passaggi Music&Social) e dodici le rassegne in calendario, dedicate per lo più alla saggistica, ma con finestre importanti anche sulla narrativa straniera che guarderà ai Balcani e ai paesi del Mediterraneo e sulla poesia, dove, tra gli appuntamenti di Passaggi DiVersi, è prevista la presentazione della cinquina dei poeti finalisti al Premio Internazionale Franco Fortini.

Pubblicità

La scelta dei titoli di saggistica sarà rivolta sia a un pubblico generalista, grazie ai grandi eventi sul palco di piazza XX Settembre con una platea di oltre mille posti, sia a un pubblico più specializzato, al quale il festival propone libri di settore in sedi del centro storico, come la chiesa di San Francesco a cielo aperto, dove ci si confronterà con scienza, filosofia, inchieste giornalistiche, salute e benessere, ambiente, scienze sociali.

Come ogni anno, uno spazio particolare sarà dedicato ai bambini con tre programmazioni una di filosofia, una di saggistica varia e una con decine di laboratori. Oltre ai libri sono previsti i corsi di scrittura di Scuola Passaggi, le mostre d’arte -si sta lavorando ad un evento espositivo dedicato a una delle più originali biblioteche di famiglia italiane- e aperitivi didattici sui temi della scienza in collaborazione con l’Università di Camerino.

Passaggi Festival hanno il patrocinio e il contributo del Comune di Fano e della Regione Marche. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Sito: www.passaggifestival.it

PREMI DEL FESTIVAL

Premio Passaggi Festival

Premio giornalistico “Andrea Barbato”, in collaborazione con la famiglia Barbato

Premio Fuori Passaggi

LUOGHI, RASSEGNE, EVENTI

Centro Storico

Piazza XX Settembre: Rassegna di saggistica Libri in Piazza

Pincio: Rassegna di saggistica e varia “Fuori Passaggi Music&Social”; Rassegna di graphic novel “Passaggi fra le nuvole”

Ex Chiesa di San Francesco: Rassegna di narrativa italiana e straniera “Europa / Mediterraneo”; Rassegna di poesia “Passaggi DiVersi”; “Ad alta voce” Teatro e recitazione

Mediateca Montanari Memo: Rassegna su tecnologie digitali, economia, lavoro e IA “Futuropresente”; Rassegna “Chiedersi perché. Libri filosofici per bambini e bambine”; Rassegna di saggistica per i più piccoli “Piccoli asSaggi, la saggistica per diventare grandi”; Laboratori per bambine e bambini

Sala da tè L’Uccellin Bel Verde: “Calici di scienza”, aperitivi e conversazioni con l’Università di

Camerino

Centro storico sedi varie: Mostre d’arte; Visite guidate; Libreria del Festival

Lungomare

Anfiteatro Rastatt: Rassegna di saggistica “Passaggi di Benessere – Mente Corpo

Anima”; Rassegna di saggistica “Libri alla marina”; Rassegna di saggistica “La scienza sotto le stelle”

Lido – Bon Bon Art Cafè / Spiaggia Torrette – Bagni Torrette / Spiaggia Arzilla Beach Village: Rassegna di saggistica “Buongiorno Passaggi. Libri a colazione”

Stabilimenti balneari di Arzilla, Lido, Sassonia, Torrette e Ponte Sasso: Laboratori per bambine e bambini