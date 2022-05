Dalla crisi possono nascere anche opportunità: ecco HiProfile

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Chi lo ha detto che dalla crisi non possano nascere anche delle opportunità? E’ il caso di HiProfile, azienda impegnata nei serramenti di alluminio, pensata durante il periodo di emergenza dovuto al Covid 19. Proprio durante la pandemia, Mirco Carloni ed il suo vicino di casa Edgardo Kosich, hanno avuto l’idea di proporre sul mercato questa nuova realtà anche per cercare di rispondere alla grande domanda di serramenti generata dal superbonus del 110%.

E così nel giro di pochi mesi il progetto ha preso forma e ieri pomeriggio, in via Davide Albertario 3/A nella zona industriale di Bellocchi di Fano c’è stata l’inaugurazione di HiProfile, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del sindaco di Fano Massimo Seri, del segretario Confartigianato Ancona e Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli, del Prefetto di Pesaro e Urbino Tommaso Ricciardi e del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabbatini.

Pubblicità

“In un momento così delicato per l’economia – hanno detto in coro le autorità – vedere una nuova azienda che nasce non solo ci rende felici ma manda un segnale importante di rilancio che dobbiamo prendere ad esempio”. “Insieme a Mirco, che conosco da anni, durante una delle nostre chiacchierate – racconta Kosich – ci siamo messi a parlare del settore dei serramenti e quasi in maniera naturale è nata l’idea di HiProfile per cercare di dare soluzioni in alluminio per il privato, aziende e studi di architettura, trovando il giusto compromesso tra la parte tecnica con quella estetica, senza tralasciare la logistica, perché anche il trasporto della merce è fondamentale”.

HiProfile si avvale anche dell’importante partnership di qualità con Schüco, leader nel mercato italiano nel campo dello sviluppo e distribuzione di sistemi in alluminio per finestre, porte e facciate di alta qualità.

Anche la scelta di lavorare esclusivamente prodotti in alluminio non è casuale: rispetto ad altri materiali l’alluminio garantisce una particolare leggerezza ed eleganza nelle linee di design, E’ molto leggero, ma al tempo stesso, resistente è quindi ideale per la costruzione di serramenti di qualsiasi dimensione e tipologia. Pratico e veloce da pulire l’alluminio è il materiale adatto ai serramenti, che non necessitano di alcuna manutenzione particolare.