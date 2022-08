Dall’entroterra al mare, il consorzio porta l’Olio DOP Cartoceto nelle spiagge

0 Condividi Facebook Twitter

Cartoceto (PU) – È al via il prossimo giovedì 4 agosto, “Un giro d’olio Dop Cartoceto – In viaggio tra le spiagge della costa”, iniziativa promossa dal Consorzio di Tutela e valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva Cartoceto in collaborazione con l’Associazione Albergatori Fano e con Primo Raccolto. Il progetto mira a far conoscere e valorizzare l’olio DOP Cartoceto attraverso incontri con i produttori e degustazioni direttamente in spiaggia.

“Forti del successo della passata edizione, anche quest’anno abbiamo deciso di portare il nostro olio dall’entroterra collinare alla costa alto marchigiana. L’ iniziativa – spiega il Presidente del Consorzio, Tommaso Maggioli – intende promuovere e valorizzare nelle sue qualità e ulteriori potenzialità l’olio DOP Cartoceto incontrando direttamente i turisti nei luoghi da loro frequentati in estate, le bellissime spiagge del nostro territorio. Ogni appuntamento cercherà, da un lato, di far conoscere l’unica DOP olearia delle Marche ai visitatori della nostra bellissima regione, favorendo anche l’incoming dalla costa all’entroterra, invitandoli a scoprire le bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche meno conosciute dell’areale dove la DOP si produce. Dall’altro – conclude Maggioli – permetterà di veicolare la filosofia della corretta e sana alimentazione, tra frutta fresca di stagione da preferire come merenda estiva per i bambini e una buona fetta di pane casereccio con olio di qualità”.

Pubblicità

Dello stesso avviso anche Luciano Cecchini, Presidente dell’Associazione Albergatori di Fano.

“Una iniziativa che già lo scorso anno ci aveva visti coinvolti – spiega Cecchini – con l’obiettivo di creare una sinergia fruttuosa tra Consorzio, produttori, strutture ricettive e stabilimenti balneari della nostra costa col fine di intercettare i turisti e promuovere l’eccellenza della DOP Cartoceto. Una modalità questa, – continua Cecchini – che permette, attraverso la rete, di fare cultura della corretta alimentazione, tra frutta di stagione di qualità, grazie alla collaborazione di Primo Raccolto, e la ricchezza nutrizionale dell’olio DOP Cartoceto, che più che condimento, è un alimento in grado di raccontare un intero territorio”.

Quattro gli appuntamenti in spiaggia, 3 in agosto alle ore 16.30 e uno nel mese di settembre alle ore 19. Si inizia giovedì 4 presso i Bagni Sergio di Fano, si continua poi il 18 allo Chalet Salsedine di Marotta, il 25 ai Bagni Torrette a Torrette di Fano. Si chiude poi il 2 settembre con un incontro orario aperitivo al Caffè del Porto di Fano.