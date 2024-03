Dall’incontro con le associazioni culturali, sportive e sociali emerge l’esigenza di rilanciare Fano con un piano strategico

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Una Fano che deve tornare a riprendersi il posto che merita e cioè quello di terza città delle Marche e deve dotarsi di una visione strategica e condivisa sul proprio presente e soprattutto sul proprio futuro. Può essere così riassunto il sentiment emerso la settimana scorsa durante gli incontri che il candidato sindaco della coalizione di centrodestra “Per Fano” Luca Serfilippi ha tenuto con le numerose associazioni culturali, sportive e sociali della città di Fano.

Tre appuntamenti incentrati in modo particolare l’ascolto delle necessità e delle problematiche che nello specifico queste organizzazioni ogni giorno si trovano a dover affrontare.

Pubblicità

“Con le associazioni sono stati tre incontri davvero importanti – spiega Serfilippi -che mi hanno permesso di avere un quadro completo sulle loro problematiche ed esigenze per il futuro. Come ho spiegato all’inizio di ogni appuntamento il mio intento, in questa fase, è quello di ascoltare per poi scrivere, insieme a tutta la coalizione di centrodestra, un programma che veda al suo interno le risposte a queste necessità”.

Nello specifico sono emerse in particolare tre esigenze e cioè quella di uno sviluppo di Fano a livello infrastrutturale che accompagni la crescita degli eventi, del turismo e dello sport; la condivisione e programmazione delle scelte tra amministrazione e associazioni; il sostegno e l’ascolto delle organizzazioni che lavorano nel sociale. Il tutto con una visione strategica e decisa su dove voler portare questa città.

“Fano potrà crescere solo se, partendo dai capisaldi della cultura e degli eventi che storicamente la contraddistinguono, ci prenderemo la responsabilità di dotarla di strutture adeguate e moderne – spiega Serfilippi – al servizio degli eventi, delle manifestazioni culturali e delle numerose discipline sportive presenti sul territorio. Fano potrà tornare ad essere meta turistica se nella sua programmazione coinvolgerà tutto il territorio e gli operatori del settore. Fano potrà crescere se sarà una città più inclusiva che non dimentica mai l’ascolto di tutte quelle associazioni che quotidianamente operano nel sociale per aiutare chi si trova in difficoltà”.

La campagna di ascolto del candidato sindaco del centrodestra Serfilippi continuerà anche nelle prossime settimane. Infatti, giovedì 14 marzo alle ore 21 a Bellocchi, parte il tour nei diversi quartieri della città.