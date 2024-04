Dall’Itinerario della Bellezza alla Romagna con i Week-end Gastronomici di Primavera

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Da Piobbico a Cartoceto, da Mombaroccio a Fossombrone, passando per Montecalvo e la Romagna: è in arrivo un altro lungo fine settimana in compagnia dell’edizione primaverile dei Week-end Gastronomici. Quello partito sabato 13 aprile è il 41esimo anno in compagnia di una delle manifestazioni più longeve e di successo dell’intera regione Marche. Ad organizzarli come sempre Confcommercio Marche Nord e l’Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino con il prezioso sostegno, tra gli altri, della Camera di Commercio delle Marche, RivieraBanca, Gruppo Hera, Ente Bilaterale del Turismo e del Commercio, Consorzio Prosciutto di Carpegna e Teamsystem. Alcuni numeri fanno ben comprendere la portata dell’iniziativa. L’edizione primaverile vede 43 ristoranti coinvolti e 29 località interessate, dal fino al 9 giugno.

Un viaggio all’insegna del gusto, delle tradizioni e della bellezza che da oltre quattro decenni valorizza e promuove ristorazione e territorio, attirando un numero sempre crescente di gastronauti. I motivi del successo? Rapporto tra qualità e prezzo: è quello che pretendono i clienti ed è proprio quello che assicurano i Week-end Gastronomici che tendono a perseguire l’offerta di un buon menù a un prezzo che risulta più che promozionale. Vanto ancor maggiore è aver saputo legare i piaceri della tavola ad occasioni di conoscenza di luoghi suggestivi. All’interno dei libretti si trovano anche informazioni e suggerimenti su monumenti, chiese e paesaggi da ammirare. Un invito a conoscere la provincia di Pesaro e Urbino dal punto di vista del territorio e della cucina. In particolare si è dato risalto ai 25 Comuni che aderiscono al progetto di promozione e valorizzazione turistica di Confcommercio “Itinerario della Bellezza”, oltre che a Pesaro capitale italiana della cultura 2024.

Sabato 20 e domenica 21 aprile saranno ben sette i ristoranti coinvolti: Montenerone Da Carletto (Piobbico); Savioli (Sassofeltrio); Agli Olivi (Cartoceto); Il Prezzemolo (Pietracuta San Leo); La Vigna (Montecalvo in Foglia); Piccolo Mondo (Mombaroccio); Pitrok (Fossombrone).

Sabato 20

MONTENERONE “DA CARLETTO” Piobbico via Roma, 28 – tel. 0722.986282 prenotazione WhatsApp 339.8372345

Il menù: Tortino di patate al tartufo Sgambato di Mercatello al coltello con crescia Tagliatelle al tartufo Polenta con funghi porcini Coniglio in porchetta con finocchietto selvatico Filetto di maialino al tartufo Gratin di verdure Tiramisù Caffè Vini: Guerriero Nero Cantina Guerrieri in bottiglia d.o.c. Cantina Campioli Fiorini in bottiglia d.o.c. Bianchello del Metauro, Sangiovese in caraffa

SAVIOLI Sassofeltrio Via A. Battelli, 13 – Tel. 0541.974715 prenotazione whatsapp 340.9177478

Il menù: Giardiniera all’agrodolce Insalata di spinaci con noci, funghi, scaglie di grana e tartufo Tagliere di salumi Passatelli funghi misti e tartufo Grigliata mista ai ferri Patate arrosto Erbe miste di campo Tiramisù Vini: Guerriero Nero e Guerriero Bianco Azienda Agraria Guerrieri in bottiglia d.o.c.

Domenica 21

AGLI OLIVI Cartoceto via Bottaccio, 2 – tel. 0721.898144 prenotazione WhatsApp 334.3901243

Il menù: Crostini fonduta e tartufo Frittatina cipolle e asparagi Focaccia al rosmarino Vincisgrassi Tagliatelle piselli, carciofi e salsiccia Salsiccia alla griglia Rotolo di tacchino con radicchio, mandorle e tartufo Patate arrosto Insalata Pasta margherita farcita Vini: La Ripe bianco e rosso in bottiglia d.o.c. Bianchello e Sangiovese in caraffa.

IL PREZZEMOLO Pietracuta di San Leo via Gramsci, 23 – tel. 0541.923768 prenotazione WhatsApp 347.8362674

Il menù: Carpaccio di manzo con formaggio di fossa Gnocco fritto con salame nostrano Crostino con porcini Crema di fagioli con pane abbrustolito Tagliatelle al ragù Passatelli con fonduta di fossa e pere Coniglio in porchetta Pollo al tegame con olive e pomodorini Patate al forno Zuppa inglese al cioccolato Crostate e biscotti fatti in casa Vini: Sangiovese Due Passi Cantina Flenghi in bottiglia d.o.c. Sangiovese Orcio cantina Terracruda in bottiglia d.o.c. Sangiovese dei Colli Pesaresi in caraffa.

LA VIGNA Montecalvo in Foglia – Ca’ Gallo via della Vigna, 14 – tel. 0722.594038 – 389.5819451

Il menù: Salumi del Montefeltro Insalatina sfiziosa Crescia sfogliata Pancotto ai porcini Tagliatelle al ragù di anatra Lasagne alle verdure Arrostino al latte Gallo al forno con olive Verdura cotta Patate al rosmarino Mascarpone alle fragole Vini: Sangiovese e Bianchello Cantina Guerrieri in caraffa.

PICCOLO MONDO Mombaroccio via Villagrande, 175 – tel. 0721.470170 – prenotazione WhatsApp 392.4954696

Il menù: Crostino con patè di verdure Frittatina con erbe di campo Coppa di testa Insalatina primaverile Risotto primavera con tartufo nero Gnocchi ripieni di carne con salsa ai funghi Filetto di maiale con salsa pericordina (tartufo nero) Patate al forno con rosmarino Semifreddo alla moretta alla fanese Vini: Le Coste Marche Bianco e Pirone Rosso Marche IGT Il Conventino in bottiglia d.o.c.

PITROK Fossombrone via F. Tombari, 3 – cell. 340.5087018 prenotazione WhatsApp 340.5087018

Il menù: Antipasto della casa Tagliolini asparagi e salsiccia Lasagne al ragù Carne alla brace Coniglio in porchetta Patate arrosto Pasticceria secca Caffè Vini: Bianchello del Metauro e Colli Pesaresi rosso in caraffa

Il libretto-menù è consultabile e scaricabile nel sito confcommerciomarchenord.it.

Per partecipare ai “Week end Gastronomici 2024” occorre prenotarsi telefonicamente, almeno due giorni prima della data in calendario, direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti.