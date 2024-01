Danni maltempo, al Comune di Fano 8 milioni

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Sono stati assegnati 8 milioni di euro dal Governo per gli interventi di urgenza e di ripristino a seguito degli eventi del maltempo del 2023. Lo annuncia il vicesindaco Fanesi sottolineando come questa “sia una notizia davvero importante perché possiamo finalmente intervenire ed adoperarci su numerosi fronti per risolvere le emergenze e le situazioni di pericolo che si sono verificate, soprattutto nelle aree periferiche, di rilevante estensione, nel nostro perimetro cittadino. Principalmente, si tratta di frane e smottamenti che hanno reso impraticabili diverse strade secondarie”. Ora l’amministrazione sta velocizzando l’iter per far sì che i privati possano richiedere il rimborso dei danni riportati. “I cittadini e le imprese possono trasmettere la propria domanda per ottenere le somme a rimborso – continua Fanesi -. Ancora non ci è stato indicato un tetto massimo o un limite economico che deve essere applicato”. L’amministrazione organizza un incontro pubblico informativo al fine di fornire informazioni e chiarimenti ai cittadini per martedì 30 gennaio alle 17 nella sede del C.B. Club E. Mattei in Via Tommaso Campanella, 1 (Area Codma).

La domanda per ottenere i rimborsi deve essere presentata dagli interessati o da un loro delegato munito di procura speciale solo tramite la piattaforma informatica “Cohesion Work Alluvione 2023”. Sul Sito della Piattaforma sono presenti anche Video Tutorial e Manuali esplicativi. WEB-LINK: https://alluvione2023.regione.marche.it/

È possibile fare domanda per immobili ricadenti nel Comune di Fano relativamente agli eventi alluvionali 2023 e per i quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata (i.e. redatta da un professionista iscritto all’albo), il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.

Per l’invio della domanda al sistema possono accedere:

da parte delle imprese (rif. Ordinanza n. 11/2023)

– Il titolare o legale rappresentante;

– Persona munita di procura speciale.

Da parte delle persone fisiche (rif. Ordinanza n. 14/2023)

– Proprietario dell’immobile;

– Usufruttuario/affittuario/comodatario dell’immobile;

Persona munita di procura speciale.