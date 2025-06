“Di cotte e di crude”, si presenta il libro dedicato alle piante selvatiche in cucina tra tradizione e innovazione

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Venerdì 6 giugno, al Castello Brancaleoni di Piobbico, è in programma la presentazione del libro “Di cotte e di crude. Le piante selvatiche in cucina tra tradizione e innovazione”, nuova pubblicazione della collana editoriale ‘I Quaderni del Furlo’ edita dalla Riserva naturale statale Gola del Furlo. Il volume, dedicato alla riscoperta di piante protagoniste per secoli della cucina tradizionale e della medicina popolare, è scritto da Graziella De Nizza, Sandro Di Massimo, Leonardo Gubellini e Anna Malerba. L’iniziativa è organizzata dalla Provincia – che gestisce la Riserva naturale statale Gola del Furlo e il Centro Ricerche Floristiche Marche – in collaborazione con il Comune di Piobbico e l’Associazione italiana di fitoalimurgia.

Il programma prevede alle ore 16.30 una passeggiata botanica nei dintorni del castello tra fitoalimurgia e antropologia con gli autori e le autrici del libro (prenotazione obbligatoria alla mail: riservafurlo@provincia.ps.it). Quindi, dalle ore 18, i saluti istituzionali del presidente della Provincia Giuseppe Paolini e del sindaco di Piobbico Alessandro Urbini. Seguirà la presentazione del volume con gli interventi del direttore della Riserva del Furlo Maurizio Bartoli, del responsabile del Centro Ricerche Floristiche Marche Sandro Di Massimo, del presidente dell’associazione ‘Accademia Costanzo Felici da Piobbico’ Giorgio Mochi e del dirigente scolastico dell’Istituto ‘Celli-Michelini Tocci’ Luciano Antonelli, prima dei contributi di De Nizza, Di Massimo, Gubellini e Malerba. Per info e prenotazioni: Centro Visite Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (Numero Verde: 800028800; Tel: 3204394081; e-mail: riservafurlo@provincia.ps.it).

Pubblicità