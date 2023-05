Difesa del suolo marchigiano, 2 milioni di euro a favore delle Unioni Montane

Regione Marche – È stato approvato il Programma di interventi per la manutenzione idraulica, difesa del suolo e sistemazione forestale da realizzare nelle aree di competenza delle Unioni Montane marchigiane. A disposizione risorse per 2 milioni di euro a carico del bilancio regionale, ripartite per i nove enti territoriali. “La manutenzione idraulica dei corsi d’acqua della nostra regione è fondamentale per scongiurare situazioni di pericolo. Questo programma ordinario di interventi aiuterà sicuramente a sistemare alcuni corsi d’acqua che, in questo periodo, sono stati sotto stress per via delle ripetute precipitazioni. – afferma l’assessore alla Difesa del Suolo Stefano Aguzzi – L’obiettivo principale è quello di migliorare lo stato di manutenzione dei versanti e corsi d’acqua, salvaguardando e migliorando il regolare deflusso, dando continuità nei vari interventi”.

Le opere saranno realizzate tramite tecniche di ingegneria naturalistica, come previsto dalla circolare n. 1/97 della Regione Marche, quindi tramite tecniche a basso impatto ambientale. Il programma degli interventi è stato definito con l’UNCEM Marche e le singole Unioni Montane, a seguito di sopralluoghi congiunti effettuati tra i tecnici della Direzione di Protezione Civile e i tecnici delle Unioni Montane, sulla base delle criticità segnalate presenti sul territorio montano. Gli interventi – suddivisi per Unione Montane, ognuna delle quali avrà il compito di progettare e appaltare le opere – sono:

Montefeltro

Intervento di mitigazione del rischio idraulico con tecniche di ingegneria naturalistica del fosso dello Scalone in Comune di Frontino (PU) 100.000,00 €

Intervento di mitigazione del rischio idraulico con tecniche di ingegneria naturalistica del torrente Conca nel tratto a monte della frazione Il Borgo e del fosso del Barcone – torrente Conca in Comune di Monte Cerignone (PU) 100.000,00 €

Alta valle del Metauro

Intervento di sistemazione spondale fiume Metauro a protezione dei fabbricati – primo stralcio in Comune di Urbania (PU) 160.000,00 €

Rinaturalizzazione mediante sistemazione naturalistica delle sponde e dell’alveo del fiume Metauro e dei suoi affluenti nei comuni di Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Peglio e Fermignano (PU) 40.000,00 €

Del Catria e Nerone

Stabilizzazione movimento franoso Via Martiri dell Foibe ‐ Pian delle Serre SP.153 + confluenza torrenti Menatoio/Biscubio in Comune di Apecchio (PU) 112.000,00 €

Ripristino e stabilizzazione dissesto gravitativo in strada Cà Rio‐Tarugo in Comune di Frontone (PU) 60.000,00 €

Ripristino e stabilizzazione movimento franoso in località Cà Gentile in Comune di Frontone (PU) 85.000,00 €

Ripristino smottamento argine torrente Molinello in Comune di Serra Sant’Abbondio (PU) 43.000,00 €

Esino Frasassi

Stabilizzazione di versante mediante la formazione di un rivestimento con reti e biostuoie rinverdite in zona campo sportivo in Comune di Mergo (AN) 100.000,00 €

Rinforzo degli argini e ripristino dell’alveo fluviale lungo la S.P. n.15 in località Ponte Ruito tra le Frazioni di San Michele e Attiggio in Comune di Fabriano (AN) 100.000,00 €

Stabilizzazione di movimento franoso in località Palombare (frazione SASSO) attraverso la realizzazione di trincee drenanti nei terreni a monte della sede stradale ed opere di regimazione idraulica – Comune di Serra San Quirico (AN) 100.000,00 €

Potenza Esino Musone

Sistemazione fosso di Val di Castro – 1° lotto in Comune di Poggio San Vicino (MC) 200.000,00 €

Marca di Camerino

Manutenzione e riprofilatura fossi affluenti del fiume Chienti nel Comune di Serravalle di Chienti (MC) 60.000,00 €

Intervento di ripristino dissesto sponda del fiume Chienti – tratto strada comunale delle Piane (Pian di Giove) in Comune di Muccia (MC) 80.000,00 €

Interventi di manutenzione e pulizia sul tratto del torrente Sant’Angelo da frazione Fiume a frazione Val Sant’Angelo in Comune di Pieve Torina (MC) 60.000,00 €

Monti Azzurri

Intervento di stabilizzazione della sponda in erosione del torrente Tennacola sottostante la strada comunale in località Fienarette in Comune di Penna San Giovanni (MC) 200.000,00 €

Sibillini

Stabilizzazione versante a monte della strada comunale Crocifisso – Comune di Montelparo (FM) 60.000,00 €

Intervento di consolidamento versante in dissesto in via Roma nel centro abitato – Comune di Force (AP) 70.000,00 €

Stabilizzazione versante sottostante la strada comunale in località La Roscia – Comune di Montefortino (FM) 70.000,00 €

Tronto e Valfluvione

Intervento di sistemazione e manutenzione del versante nord-ovest a monte della strada comunale nel centro abitato del Comune di Palmiano (AP) 50.000,00 €

Intervento di ripulitura, riprofilatura e sistemazione spondale del torrente Rio adiacente la strada provinciale n.120 Ponte Moia – Rigo, nel tratto compreso tra il bivio Santa Maria in Lapide-Abetito e la frazione Fonditore in Comune di Montegallo (AP) 80.000,00 €