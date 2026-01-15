Digitale per le aziende, a Pesaro corso promosso da Confcommercio e Terziario Donna

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – “Presenza, visibilità, conversione: il percorso digitale che funziona” è il titolo del nuovo interessante corso pratico a cura di AdLab Comunica, promosso da Confcommercio Marche Nord e Terziario Donna. Un corso per imparare a sfruttare Social, Ads e Lead Generation. È in programma il 19 e 26 gennaio e il 2 febbraio dalle 19:30 alle 21:30 presso il Charlie Urban Hotel a Pesaro (Viale Trieste 281). Al termine di ogni lezione, buffet conviviale per fare networking.

La tua azienda è online, ma vende davvero? È da questa domanda che nasce il corso. Molti imprenditori hanno una pagina social, ma pochi sanno come trasformarla in una macchina da contatti e vendite. È il momento di fare il salto di qualità! Un corso pratico per trasformare la presenza online in risultati concreti per il business. Dai social alle Ads fino alla generazione di nuovi potenziali clienti per la propria azienda. È stato presentato presso la sede di Confcommercio.

“Passare dalla semplice ‘presenza’ sui social a una strategia capace di generare fatturato. È questo – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – l’obiettivo del nuovo corso pratico. Il percorso nasce per rispondere a un’esigenza concreta del tessuto imprenditoriale: superare la fase dell’esserci per approdare a quella del vendere. Molte aziende possiedono oggi profili social attivi, ma poche riescono a trasformare i followers in clienti e i contenuti in opportunità di business. Con questo percorso vogliamo fornire le competenze tecniche per fare il salto di qualità, rendendo la presenza online un investimento misurabile e profittevole”.

Ha proseguito il presidente di Terziario Claudia Parmeggiani: “Questo corso nasce ascoltando i bisogni delle imprenditrici e imprenditori. Vogliamo dare alle aziende strumenti e informazioni necessari per affrontare al meglio il mercato. Crediamo, oggi più che mai, sia fondamentale formarsi e aggiornarsi”.

Nel dettaglio è entrata Alessandra Donzelli di AdLab Comunica: “L’obiettivo è far crescere il business delle aziende dando loro gli strumenti giusti. C’è sempre più bisogno di conoscere le novità del digitale, strategie e canali più efficaci. Nella prima giornata parleremo dell’evoluzione dei social, poi delle inserzioni pubblicitarie e, infine, dell’acquisizione di nuovi clienti”.

Il corso è disponibile anche online.

Per iscrizioni: https://forms.gle/q1hPYHiCAz2AVSGs8

Per informazioni: segreteria@ascompesaro.it; 0721.698205