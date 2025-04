Digitalizzazione e semplificazione: presentato il Sistema Suap Regionale

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Presentato nel corso di un incontro informativo il Sistema Suap Regionale (Sportello Unico Attività Produttive). Uno strumento che si inserisce nel percorso di innovazione e digitalizzazione avviato dalla Regione Marche nel 2022, intercettando le opportunità previste dal PNRR. L’obiettivo è quello di semplificare e velocizzare i procedimenti amministrativi a favore delle attività economiche.

“Questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico e alla Digitalizzazione, Andrea Maria Antonini – rappresenta un passo decisivo nella modernizzazione e nella digitalizzazione dei servizi amministrativi della Regione Marche. La piattaforma SUAP, sviluppata con fondi PNRR, ci consentirà di disporre di un sistema capace di semplificare concretamente il rapporto tra imprese, cittadini e amministrazioni, perseguendo così gli obiettivi di efficienza, trasparenza e competitività.

L’incontro ha coinvolto tutti i principali attori di questo progetto: rappresentanti degli enti e delle istituzioni. La grande adesione ai due progetti da parte di 175 Comuni per il Suap e di 110 enti per il Suap Enti terzi, come è stato ribadito nel corso dei lavori, costituisce garanzia di una standardizzazione uniforme sul territorio e un segnale del grande interesse a lavorare in sinergia su temi complessi. Grazie alla progettualità promossa dalla Regione Marche, il Settore Transizione Digitale e Informatica, in collaborazione con Infocamere, AgID e Dipartimento Funzione Pubblica, sta realizzando un ecosistema tecnologico composto dalla Piattaforma SUAP Regionale e dalla Scrivania Enti Terzi.

Tre i principali obiettivi: la semplificazione delle procedure amministrative, attraverso l’attività del Comitato di Semplificazione e l’adozione di un Sistema Unico Regionale, che rendono i processi più snelli e accessibili per imprese e cittadini; la standardizzazione delle procedure attraverso il Tavolo regionale SUAP, che lavora per armonizzare le modalità operative, implementando un Sistema Unico Regionale uniforme per tutti i Comuni aderenti; la riduzione dei tempi di gestione delle pratiche, attraverso il progetto SUAP Enti Terzi, che permetterà di accelerare significativamente i procedimenti amministrativi e migliorare l’efficienza degli enti coinvolti.

“Il nostro impegno – ha commentato Antonini – è quello di rendere il territorio sempre più attrattivo per gli operatori economici, anche grazie al sensibile miglioramento della qualità dei servizi pubblici offerti. Per questo la Regione Marche continuerà a lavorare su questi fronti, consolidando ulteriormente l’impegno verso la digitalizzazione, l’efficienza e la trasparenza amministrativa, in linea con le disposizioni nazionali ed europee, a vantaggio di imprese, cittadini e territorio”.