DIRE – 300mila euro per una settimana di vacanza in Italia: Codacons lancia l’allarme

Roma – Soggiornare una settimana ad agosto in Italia, che sia un hotel prestigioso, uno chalet di charme in montagna o una villa con una splendida vista sul mare, può arrivare a costare cifre astronomiche. Lo rivela il Codacons, che ha realizzato una indagine per individuare le strutture ricettive più care della Penisola, analizzando le proposte pubblicate sui siti specializzati in prenotazioni alberghiere. Ipotizzando un soggiorno di una settimana dal 23 al 30 agosto per due persone, il record assoluto spetta a Verona, dove per dormire in un rooftop in zona piazza delle Erbe si spendono cifre da agenzia immobiliare: 297.573 euro a settimana. Una somma che potrebbe sembrare un errore o un refuso: peccato che lo stesso appartamento, per uso singolo, venga proposto sui siti specializzati a 267.809 euro – spiega il Codacons – In Sardegna per una villa con piscina a Baja Sardinia la spesa per lo stesso periodo raggiunge un massimo di 125.870 euro; 43.575 euro una suite in hotel a Porto Cervo, 39.342 euro una villa ad Arzachena. In Campania per una villa a Positano servono fino a 123.099 euro, località dove si trovano altre sistemazioni analoghe a prezzi tra i 70 e gli 86mila euro a settimana, ma a Sorrento bastano, si fa per dire, 56.932 euro.

In Toscana il record spetta a Firenze dove, nelle stesse date, sette notti in appartamento arrivano a costare 84.117 euro, mentre in Puglia per una intera casa a Vieste la spesa tocca punte di 71.435 euro. Spostandosi in Sicilia, una suite per due persone in un prestigioso hotel di Taormina costa 64.726 euro a settimana, mentre per la Liguria è Sanremo a detenere il primato: una vacanza di 7 giorni in appartamento arriva a costare 63.196 euro. Non si salva la montagna: a Cortina d’Ampezzo un appartamento può costare 52.375 euro a settimana, uno chalet 38.520 euro a Selva di val Gardena, 35.725 euro a Ortisei – rivela l’associazione. Si tratta ovviamente di casi limite, non certo di prezzi medi, ma tali cifre esorbitanti danno l’idea di come le tariffe turistiche in Italia abbiano raggiunto livelli elevatissimi negli ultimi anni – conclude il Codacons.

PREZZI PIU’ ELEVATI NELLE VARIE LOCALITA’ ITALIANE (7 notti, dal 23 al 30 agosto 2025)

1) Verona -rooftop: 297.573 euro

2) Baja Sardinia – villa con piscina: 125.870 euro

3) Positano – villa con vista mare: 123.099 euro

4) Firenze – appartamento: 84.117 euro

5) Vieste – intera casa: 71.435 euro

6) Taormina – suite in hotel: 64.726 euro

7) Sanremo – appartamento: 63.196

8) Sorrento – villa: 56.932 euro

9) Cortina d’Ampezzo – appartamento: 52.375 euro

10) Venezia – suite in hotel: 49.424 euro

11) Porto Cervo – suite in hotel: 43.575 euro

12) Arzachena – villa: 39.342 euro

13) Selva di val Gardena – chalet: 38.520 euro

14) Ortisei – chalet: 35.725 euro