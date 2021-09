DIRE – A Roma dopo 8 anni riapre il Cinema Massimo Troisi

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – “È un giorno di festa, si avvera un sogno. È anche il nostro compleanno, i ragazzi del Cinema America compiono dieci anni. Un tempo in cui abbiamo lottato e lavorato insieme perché avevamo l’esigenza di avere un’isola che non c’era in città. Lo abbiamo fatto scegliendo un campo istituzionale, abbiamo messo in sinergia enti, partner e sponsor per realizzare uno spazio che prima non c’era“. Lo ha detto Valerio Carocci, presidente dell’associazione Piccolo Cinema America, che questa mattina ha ufficialmente aperto le porte del Cinema Troisi, in via Induno, a Roma, per la proiezione in anteprima nazionale di Titane, film Palma d’oro, alla presenza della regista Julia Ducournau e del protagonista Vincent Lindon.

CINEMA TROISI, QUANDO APRE AL PUBBLICO

Il Cinema Troisi aprirà al pubblico il 21 settembre dopo 8 anni di chiusura e un restauro che ha riguardato tutti gli spazi, per un totale di un milione 500mila euro. L’Associazione Piccolo America ha vinto un bando del Comune di Roma per la gestione dell’immobile per 12 anni, mentre i principali finanziatori degli interventi sono il ministero della Cultura, con un contributo di un milione e 41mila euro mediante il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, la Regione Lazio con un finanziamento di 100mila euro assegnati all’associazione con un bando di Lazio Innova, e ulteriori 100mila euro con un contratto di sponsorizzazione di Bnl Bnp Paribas. I restanti 285.446 euro provengono da fondi dell’associazione e da donazioni.

Pubblicità