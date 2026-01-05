DIRE – Abruzzo, assalto a un portavalori sulla A14 con fumogeni e chiodi

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – “Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Ortona e Pescara sud, in direzione Pescara, il tratto è chiuso, per un incidente che ha coinvolto tre auto e un camion al km 402. La dinamica è in fase di accertamento, da parte della polizia stradale, ma secondo le prime ricostruzioni, pare si tratti di un assalto a un portavalori“. Lo riporta il sito di Autostrade per l’Italia, il cui personale è sul posto insieme alla Polizia Stradale e a tutti i mezzi di soccorso. Secondo quanto riferito da vari media sarebbero stati usati fumogeni e chiodi e un paio di mezzi sarebbero stati dati alle fiamme. Non è certo se siano state utilizzate armi.

“Chi viaggia verso Pescara deve uscire ad Ortona dove si registrano 4 km di coda ma si consiglia di anticipare l’uscita a Val di Sangro e, dopo aver percorso la viabilità esterna, può rientrare in autostrada a Pescara Sud”, spiega la nota di Autostrade.

