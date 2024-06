DIRE – Alpinista precipita sul Gran Paradiso e muore: volo di 300 metri

0 Condividi Facebook Twitter

Bologna – Un alpinista veneto è morto questa mattina per una caduta avvenuta sul gran Paradiso, in Valle d’Aosta: stando alle prime informazioni, l’uomo è caduto per oltre 300 metri lungo un pendio. Quando è caduto, si trovava sulla vetta della montagna, a quota 4.061 metri. Ancora non si conosce il nome della vittima: era originario di Vicenza e sarebbe un commercialista. È successo intorno alle 9 di questa mattina e a dare l’allarme è stata una cordata di alpinisti che si trovava in zona e che ha visto l’incidente. Il corpo senza vita, recuperato dal Soccorso alpino, è stato portato a Courmayeur. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

LA VITTIMA AVEVA DORMITO AL RIFUGIO CHABOD

L’alpinista che è caduto, originario di Vicenza, aveva trascorso la notte insieme ad un amico nel rifugio Chabod. Partiti e arrivati in cima alla parete Nord, per andare verso la vetta sono dovuti scendere per un breve tratto: proprio in questa fase, dove normalmente ci si cala con le corde doppie, è avvenuto l’incidente fatale.

