DIRE – Benigni: “Uccidono i bambini, vigliacchi. Non sono esseri umani”

Roma – “La guerra in Ucraina, la guerra in Palestina e Gaza, ma anche nel nostro mare. E adesso quest’altra terribile. Se ci fosse stata l’Unione europea vera, probabilmente non sarebbero accadute. Alle guerre non si risponde così, come fa Netanyahu. Io mi ricordo che Biden, l’ex presidente degli Stati Uniti, all’indomani del 7 ottobre, orribile giorno, uno dei piu’ funesti della storia dell’umanità. L’orrore, l’orrore vero il 7 ottobre, Joe Biden disse a Netanyahu: la prego di non rispondere, come abbiamo fatto noi dopo le Torri gemelle, all’orrore con altro orrore. E invece così è stato, purtroppo. E così non si fa”. Lo dice Roberto Benigni a ‘Propaganda live’ su La7.

“Ma i bambini che muoiono- prosegue-, ma quando i bambini giocano alla guerra da piccoli appena uno di loro si fa male, si graffia, il gioco si ferma. Ma perchè questi continuano ad uccidere i bambini? Si dovrebbero fermare quando un bambino si graffia. Ma che vigliaccheria è questa… Si devono fermare. E’ insopportabile all’animo umano. Ma non sentono, senza scomodare ora Vittorio Emanuele II, il grido di dolore che si leva da ogni parte, non d’Italia, ma del mondo? Un grido di dolore, ma non lo sentono? Siamo tutti lo stesso corpo, se non sentono il dolore non sono uomini, non sono persone umane. Devono sentire questo dolore. E’ una cosa terribile”.

