DIRE – Covid, l’allarme di Cartabellotta: “La pandemia non è finita”

Roma – “Con i dati della pandemia in netto miglioramento e la drammatica situazione in Ucraina che ha catalizzato l’attenzione pubblica, si rischia un grave calo di attenzione nei confronti del Covid, che è un problema tutt’altro che risolto”. A dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, su Radio Cusano Campus, citando l’ultimo editoriale di Eric Topol che esordisce così: “La pandemia è finita, le mascherine non servono più, ormai abbiamo arginato il virus, dimenticatevi dei vaccini perché comunque non funzionano come pensavamo, le persone vulnerabili sono protette e le nuove varianti saranno benigne. Peccato che nessuna di queste affermazioni sia vera”.

Cartabellotta precisa che “il virus continua a circolare in maniera molto elevata nel nostro Paese: nell’ultima settimana in alcune regioni non solo si è arrestata la diminuzione del numero dei nuovi casi, ma in qualche regione si vede qualche lieve aumento. In questa fase infatti il dato nazionale è influenzato al ribasso dalle principali regioni del Nord, come la Lombardia con i suoi 10 milioni di abitanti, dove la situazione è particolarmente favorevole: questo ovviamente trascina verso il basso il dato nazionale mentre in diverse regioni del Centro-Sud come Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia si sta già verificando un’inversione di tendenza”.

“In Italia da un lato i numeri sono ancora alti- continua il presidente della Fondazione Gimbe- circa 38.000 casi in media al giorno e un tasso di positività dei tamponi in crescita: molecolari al 17,4% e antigenici al 13,4% che sono valori molto elevati. Dall’altro lato la popolazione suscettibile è ancora molto numerosa: over 50 non vaccinati o che non hanno fatto la terza dose che rischiano forme di malattia più grave”.

Fondamentale dunque, per Cartabellotta, mantenere il tasso di vaccinazione elevato, come dimostra la situazione di Hong Kong: “Un paese che aveva puntato molto sulla strategia zero Covid e poco sulle vaccinazioni in questi giorni sta sperimentando un’impennata di casi mai vista prima: lì il tasso di copertura vaccinale della popolazione si attesta intorno al 70%, i cicli vaccinali sono stati completati circa 6-7 mesi fa e sono state somministrate pochissime terze dosi. Con il declino delle coperture vaccinali, in presenza di una variante così contagiosa è evidente che la strategia zero Covid non è più perseguibile”.

Sulla fine dello stato di emergenza Cartabellotta mette in guardia: “La pandemia non è finita, occorre continuare a monitorare le coperture vaccinali. Non si può escludere che nei prossimi mesi si debba fare ricorso a un nuovo richiamo vaccinale per le persone anziane e fragili. Inoltre, con una circolazione virale ancora così elevata non ci sono le condizioni per poter abbandonare le mascherine al chiuso”. Infine, un ultimo monito: “La gestione della pandemia sta per passare interamente in mano alle Regioni, attenzione alle diseguaglianze regionali”.