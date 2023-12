DIRE – Donna di 27 anni uccisa a Treviso, si cerca un uomo

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Un altro femminicidio in Italia: una donna veneta di 27 anni, Vanessa Ballan, è stata uccisa a coltellate in casa a Spiendo, vicino a Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il marito della donna, Nicola Scapinello, a quanto pare non era in casa al momento del delitto ed è sotto choc: in queste ore è sentito dai Carabinieri e avrebbe fornito elementi utili. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima avrebbe aperto la porta al suo assassino, un uomo, si sarebbe poi allontanato a piedi dal luogo del delitto. Ora è caccia a questa persona. Potrebbe essere un conoscente della coppia.

Vanessa Ballan era incinta: è stata trovata morta all’ingresso dell’appartamento, all’interno di una villetta a schiera, e aveva molte ferite da taglio. A dare l’allarme è stato un vicino della donna, che ha chiamato i soccorsi. Sia Vanessa che il marito sono originari di Castelfranco Veneto, ma si erano trasferiti a vivere a Riese. La donna aveva un figlio di 4 anni ed era incinta del secondo figlio.

