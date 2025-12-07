DIRE – F1, Lando Norris è Campione del mondo per la prima volta

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Lando I. La prima volta di Norris campione del mondo di F1. Il pilota della McLaren ha conquistato il titolo chiudendo al terzo posto il Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione. A vincere la gara è stato Max Verstappen con la Red Bull. Il britannico, con una perfetta strategia, si è preso quel podio che – conti alla mano – gli avrebbe garantito il trionfo. Una corsa attenta, con solo il brivido di una possibile penalità per un sorpasso oltre le linee che però i giudici hanno considerato indotto da una manovra non regolare dell’avversario. E allora via fino alla festa alla bandiera a scacchi. Verstappen ha tagliato il traguardo per primo, ma non è bastato: due i punti di vantaggio per Norris. Pochissimi ma pesantissimi. Con tanto di lacrimuccia nello scambio di complimenti via radio con il team. Il pilota della Red Bull invece, che era campione in carica, ha dovuto cedere lo scettro. Secondo in gara e terzo nel Mondiale Oscar Piastri con l’altra McLaren. Annata quindi indimenticabile per la Scuderia di Woking che ha riconquistato il titolo Piloti 17 anni dopo e ha dominato anche tra i Costruttori. Doppietta storica. Giornata meno disastrosa per la Ferrari, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton ottavo. Per le ‘Rosse’ comunque questa stagione è stata un incubo. La fine una liberazione.

LE CLASSIFICHE FINALI DELLA F1

I primi 10 posti del Mondiale Piloti:

Lando Norris (McLaren) 423 punti;

Max Verstappen (Red Bull) 421;

Oscar Piastri (McLaren) 410;

George Russell (Mercedes) 319;

Charles Leclerc (Ferrari) 242;

Lewis Hamilton (Ferrari) 156;

Kimi Antonelli (Mercedes) 150;

Alexander Albon (Willimas) 73;

Carlos Sainz (Williams) 64;

Fernando Alonso (Aston Martin) 56.

I primi 5 posti del Mondiale Costruttori:

McLaren 833 punti;

Mercedes 469;

Red Bull 451;

Ferrari 398;

Williams 137.