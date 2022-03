DIRE – Formula 1, Charles Leclerc in pole position al Gp del Bahrain

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Charles Leclerc in pole. Dietro di lui Max Verstappen. Terzo Carlos Sainz. Ferrari-Red Bull-Ferrari. Il Mondiale della rivoluzione tecnica comincia col duello Red Bull-Ferrari nel Gp del Bahrain. La Ferrari parte davanti a tutti nel Gp del Bahrain: Charles Leclerc è il primo pole-man del Mondiale di F1 2022. Mette in fila Max Verstappen e Carlos Sainz.

Era dal 2007 che non si vedeva una Rossa in pole alla prima gara stagionale. 1:30.557 il crono del monegasco. Il campione del mondo della Red Bull si ferma a +00.123 decimi, Sainz a +00.129. Perez sull’altra Red Bull chiude il quadro della grande sfida. Dietro le Mercedes, ancora in difficoltà: Russell quinto, Hamilton sesto. Mercedes fuori dalla prima fila: non succedeva dal 2011.

La Ferrari aveva comandato anche in Q1 con Leclerc e Sainz davanti a Verstappen a Bottas, Magnussen, Norris, Russell e Hamilton. In Q2 poi l’olandese s’era rimesso in cima, con le Ferrari incollate dietro, ma a posizioni invertite: Sainz secondo, Leclerc terzo. In meno di due decimi due Red Bull e due Ferrari. La sfida, per la prima del Mondiale della rivoluzione è tutta qua. Appuntamento domani alle 16 ora italiana per la gara.

LECLERC: “CHE BELLA SENSAZIONE. PENSAVO RED BULL FOSSE PIÙ VELOCE”

“Una bellissima sensazione, gli ultimi due anni sono stati difficili. Era la nostra opportunità per tornare davanti, abbiamo lavorato tanto per questo. È stata una qualifica complicata, non ero proprio contento della mia guida ma sono riuscito a fare il giro giusto nel Q3. La macchina è molto diversa, i test sono stati molto utili, c’è tanto margine di crescita. Una bella sensazione, eravamo sicuri che la Red Bull sarebbe stata più veloce, è stata una bella sorpresa. Dovremo stare attenti al degrado delle gomme”. Così Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gp del Bahrain.

SAINZ: “MAI STATO COSÌ VICINO AGLI ALTRI, PENSO TROPPO MENTRE GUIDO”

Terzo, ad un soffio dalla doppietta Ferrari in cima alla griglia di partenza del Gp del Bahrain, Carlos Sainz si gode la prima fila alla prima gara del Mondiale 2022: “Essere in lotta per la prima posizione è stato qualcosa di speciale – dice lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport – Non sono riuscito a togliere un decimo dal mio tempo, ma in ogni caso sono contento. Charles ha fatto un giro perfetto e ha meritato la pole. Non sono mai stato così vicino agli altri. In questo week-end ho dovuto lottare passo dopo passo per arrivare dove sono, quando guido penso ancora molto e non ho la mente molto libera. Charles è riuscito a togliere un decimo quando contava”.

BINOTTO: “GRANDE LECLERC, TUTTO IL PACCHETTO FUNZIONA”

“Non siamo scaramantici. È una pole non scontata. Siamo contenti. Bella qualifica. Un bel premio, un punto di partenza. Bellissimo il giro di Leclerc, ha dato tutto. Sta maturando. Abbiamo altri quattro motori nelle prime sette posizioni. Ma è tutto il pacchetto Ferrari che funziona. Anche Sainz ha fatto una grande qualifica, al primo tentativo di Q3 era addirittura in pole. Abbiamo la miglior coppia di piloti“. È contento Mattia Binotto, il team principal della Ferrari che parte davanti a tutti nel Gp del Bahrain. Ma c’è la gara, domani. La Red Bull è lì, seconda con Verstappen, quarta con Perez: “Loro sono secondi e quarti e sono fortissimi. Domani è un altro giorno, situazione diversa. Ma siamo partiti da lontano, ricordiamoci dove eravamo lo scorso anno“.

VERSTAPPEN: “BELLA BATTAGLIA CON LE ROSSE, SARÀ GARA ENTUSIASMANTE”

“Nel Q2 siamo andati piuttosto bene, mentre in Q3 abbiamo fatto un po’ più di fatica con il bilanciamento. Oggi siamo andati un po’ a corrente alternata, ma va bene così. Nel complesso la macchina va forte, soprattutto in gara, e questa è la cosa più importante. Sicuramente un buon inizio della nuova era”. Così Max Verstappen al termine delle qualifiche del Gp del Bahrain. Il campione del mondo della Red Bull partirà dalla seconda posizione, con Leclerc davanti.

“Ci sono alcune cose da migliorare per la prossima volta – dice l’olandese ai microfoni di Sky Sport – Ovviamente vuoi andare bene in qualifica, ma la cosa più importante è far funzionare bene la macchina in gara. È stata una bella battaglia ravvicinata con Carlos e Charles fino all’ultimo giro. Loro hanno fatto un ottimo lavoro nel corso dell’inverno e speriamo in una gara entusiasmante domani”.

WOOLF: “BELLO VEDERE LA FERRARI LÌ DAVANTI, MERCEDES È INDIETRO”

“Bello vedere la Ferrari così veloce. Vengono da anni molto difficili. Per noi è complicato, sappiamo dove manchiamo. Lavoriamo sul saltellamento. Siamo realisticamente un mezzo secondo dietro. Ho un po’ di paura per la gara. Vediamo domani dove siamo e dove saremo a fine stagione“. Così il team principal della Mercedes, Toto Wolff, commenta le qualifiche del Gp del Bahrain e la pole della Ferrari ai microfoni di Sky Sport.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL BAHRAIN

Leclerc (Ferrari) 1’30″558; Verstappen (Red Bull) 1’30″681; Sainz (Ferrari) 1’30″687; Perez (Red Bull) 1’30″921; Hamilton (Mercedes) 1’31″238; Bottas (Alfa Romeo) 1’31″560; Magnussen (Haas) 1’31″808; Alonso (Alpine) 1’32″195; Russell (Mercedes) 1’32″216; Gasly (AlphaTauri) 1’32″338; Ocon (Alpine) 1’31″782; Schumacher (Haas) 1’31″998; Norris (McLaren) 1’32″008; Albon (Williams) 1’32″664; Zhou (Alfa Romeo) 1’33″543; Tsunoda (AlphaTauri) 1’32″750; Hulkenberg (Aston Martin) 1’32″777; Ricciardo (McLaren) 1’32″945; Stroll (Aston Martin) 1’33″032; Latifi (Williams) 1’33″634.