DIRE – In arrivo piogge, temporali e venti fino a burrasca al Centro-Nord

Roma – Una vasta area perturbata, attualmente posizionata tra Penisola iberica e Francia, si muove verso l’Italia determinando un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Nelle prossime ore sono attese precipitazioni su gran parte delle regioni centro-settentrionali, con valori più significativi su Nord-Ovest, Toscana ed Appennino emiliano; inoltre l’avvicinamento del minimo al suolo causerà una intensificazione della ventilazione meridionale con raffiche fino a burrasca forte specie sulle aree appenniniche centro-settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 23 aprile, precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalla serata di oggi, sabato 23 aprile, si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca in prevalenza sud-occidentali, dapprima sulla Liguria, in estensione ai settori meridionali di Piemonte e Lombardia e su Emilia-Romagna, Marche, Umbria e, dal mattino di domani, domenica 24 aprile, all’Abruzzo, in special modo sulle rispettive aree appenniniche con raffiche fino a burrasca forte.

Si prevedono mareggiate lungo le coste esposte della Liguria. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 24 aprile, allerta arancione per rischio temporali sui settori sud-occidentali dell’Emilia-Romagna e allerta gialla in Liguria, Toscana, Umbria e su gran parte della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.