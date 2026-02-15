DIRE – Italia ancora nella morsa del Ciclone Oriana

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Allagamenti e frane, soprattutto nel centro-sud, per l’ondata di maltempo arrivata a ridosso del giorno di San Valentino. Il Dipartimento della Protezione Civile ha esteso anche per la giornata di oggi, domenica 15 febbraio, l’allerta gialla per tutta la giornata di oggi, domenica 15 febbraio su 11 regioni. Calabria, Sicilia e Sardegna le più colpite dall’inizio dell’emergenza maltempo, ma disagi in altre aree del Paese.

IN LAZIO: EVACUATE 50 PERSONE A FIUMICINO E SALVATI 15 RAGAZZI A TERNI

Nel Lazio: in poche ore a Roma e provincia gli interventi dei vigili del fuoco sono stati oltre 10, in provincia di Frosinone è esondato il fiume Gari è esondato e un cimitero è stato invaso dall’acqua. Frane e voragini nel viterbese. Due infine gli episodi segnalati: per gli allagamenti alla foce del Tevere, ci sono stati nella giornata di ieri 50 evacuati a Fiumicino. L’esondazione del mare infatti allagato le case ubicate a ridosso degli scogli. In particolare, è stata tratta in salvo dai soccorritori un’anziana 82enne diversamente abile, rimasta intrappolata in casa dall’acqua. Poi, in provincia di Terni, 15 ragazzi sono stati salvati dall’intervento dei Vigili del fuoco, dopo che erano rimasti isolati in un campo sportivo a Stroncone per l’esondazione di un vicino torrente. In 14 sono stati recuperati con tecniche di soccorso acquatico, mentre uno dei ragazzi disabile é stato soccorso con l’elicottero Drago.

EMERGENZA IN CALABRIA, ALLAGAMENTI E MAREGGIATE IN SICILIA E SARDEGNA

Allagamenti, mareggiate, frane, danni alle condotte idriche e al Parco archeologico di Sibari in Calabria, terreni agricoli allagati e rovinati in Sicilia e Sardegna: nelle tre regioni sono stati oltre 2 mila gli interventi effettuati da parte dei vigili del fuoco in 72 ore. La Giunta della Regione Calabria, convocata d’urgenza dal presidente Roberto Occhiuto, ha deliberato la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza. Solo in Sardegna dall’11 febbraio- inizio dell’emergenza- gli interventi dei vigili del fuoco sono stati oltre mille, le criticità più importanti sono state in Ogliastra. I sommozzatori del Comando di Cagliari sono intervenuti per il salvataggio di un gregge di pecore rimasto isolato su un isolotto nell’Oristanese a causa dell’ingrossamento delle acque. Nella giornata di oggi, domenica 15 febbraio, l’allerta gialla riguarda settori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e sull’intero territorio di Lazio, Umbria, Molise, Calabria e Sicilia.