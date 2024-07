DIRE – L’8 luglio è la giornata internazionale del mar Mediterraneo

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – L’8 luglio si celebra la giornata internazionale del mar Mediterraneo, istituita per ricordare l’importanza dello stato di salute del Mare Nostrum e mettere in guardia l’opinione pubblica sui pericoli che lo minacciano. Il Mediterraneo, infatti, è un tesoro biodiversità marina per tutto il Pianeta perché, pur rappresentando solo una superficie di circa l’1% di tutti gli oceani, ospita oltre 12mila, tra il 4 ed 12% della biodiversità marina mondiale. Sul tema, l’Eurispes ha organizzato il convegno “Mare Nostrum – Mare di Pace. Aspetti socio-ambientali del Mediterraneo”, in programma a Palazzo Theodoli il prossimo 8 luglio 2024, dalle 15 alle 18,30. Il Convegno è organizzato dalla Fondazione Acqua con la collaborazione delle Università Sapienza di Roma e UniNettuno, dell’Eurispes, delle Associazioni ambientaliste AISTA, EcoItaliaSolidale, Marevivo.

Il Bacino del Mediterraneo – sottolinea Eurispes – è un’area con il maggior numero di specie viventi rispetto a tutti gli altri mari del Pianeta. Ma deve fare i conti con tre grandi problemi: l’inquinamento, lo sfruttamento ittico e il cambiamento climatico. Quest’anno, con lo slogan “Un mare di pace”, la giornata internazionale del Mediterraneo è dedicata a tutti (troppi) coloro che in quel mare hanno perso la vita: donne, uomini e bambini che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo, in fuga dalla guerra o dalla fame, e ne sono stati risucchiati. I lavori del convegno saranno aperti dal Presidente della XII Commissione della Regione Lazio, On. Nazareno Neri, e conclusi dal rappresentante del ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Fabio Rota.

