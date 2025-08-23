DIRE – “Macron si attacchi al tram”, l’ambasciatrice italiana dopo Salvini

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – La Francia ha convocato l’ambasciatrice italiana in Francia, Emanuela D’Alessandro, “a seguito delle inaccettabili dichiarazioni” rilasciate da Matteo Salvini su Emmanuel Macron. Il vicepremier, nei giorni scorsi, ha commentato il sostegno del presidente francese all’invio di truppe in Ucraina. Parlando con i giornalisti, il ministro ha dichiarato: “A Milano si direbbe taches al tram: attaccati al tram. Vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina”. A riferire della convocazione è Afp. “È stato ricordato all’ambasciatore che queste dichiarazioni vanno contro il clima di fiducia e le relazioni storiche tra i nostri due Paesi, ma anche contro i recenti sviluppi bilaterali, che hanno evidenziato forti convergenze tra i due Paesi, in particolare per quanto riguarda il sostegno incrollabile all’Ucraina”, ha fatto sapere una fonte diplomatica all’Afp.

PDE: “GOVERNO ITALIANO DIVISO E CONFUSO. MELONI SCELGA: EUROPA O SALVINI?”

“Mentre l’Europa si unisce dietro l’Ucraina, il governo italiano rimane diviso e confuso. Il vicepremier Salvini ha attaccato il presidente Macron per aver guidato la coalizione di nazioni disponibili, pronte a inviare supporto militare e truppe addestrate in Ucraina. In un momento in cui l’unità è vitale, Salvini fa politica. Come chiede Sandro Gozi: cosa ha fatto Salvini per la pace, oltre a indossare una maglietta di Putin? È il momento per Meloni di scegliere: Europa o Salvini?“, scrive su X il Partito Democratico Europeo.

