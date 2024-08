DIRE – Maltempo a Brescia: chicchi di grandine grandi come palline da tennis

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Chicchi grandi come palline da tennis: è il risultato della straordinaria grandinata che ha colpito la provincia di Brescia. I numerosi video sui social mostrano la violenta ondata di maltempo che si sta riversando sulla Lombardia.

La più colpita è la Franciacorta. Ecco cosa riporta ‘Il Giornale di Brescia’: “Nell’Ovest una violenta grandinata ha colpito la Franciacorta dalle 7.30. In una manciata di minuti in particolare a Rovato, Erbusco e Coccaglio sono caduti chicchi grandi come palline da tennis, sostituiti poi da pioggia e vento, che hanno trasformato strade e giardini in una distesa bianca. La grandine ha rotto i vetri e ammaccato le carrozzerie di molte auto a Rovato, dove si segnalano anche tegole e coppi per strada. La pioggia non ha risparmiato nemmeno i vigneti franciacortini, riempiendo d’acqua i terreni sotto al Monte Orfano”.

