DIRE – Manovra, rush finale alla Camera: martedì l’ok finale in Aula

Roma – Rush finale alla Camera sulla manovra economica da 22 miliardi arrivata ‘blindata’ dal Senato prima di Natale per l’ok definitivo prima della fine dell’anno. La commissione Bilancio è riunita stamane dalle 10.30 per un esame ‘lampo’ (tra oggi e domani). Non sono previste votazioni perchè il testo, per evitare l’esercizio provvisorio, non subirà modifiche, anche se alle 14 è stato fissato il termine per gli emendamenti che saranno tutti delle opposizioni (alcuni presentati anche congiuntamente). I relatori di maggioranza sono Andrea Barabotti(Lega), Andrea Mascaretti(Fdi) e Roberto Pella(Fi). Per il governo è presente la sottosegretaria all’economia, Sandra Savino. Già domani il testo sarà in Aula (con apposizione della fiducia come accaduto a Palazzo Madama) per poi arrivare all’ok finale martedì 30 dicembre, quasi alla vigilia di Capodanno.
Apposizione della fiducia domenica 28, voto sulla fiducia lunedì 29 e via libera definitivo il 30 dicembre. Nel dettaglio gli orari già preventivati dalla capigruppo in Aula: domenica 28 dalle ore 16 e in serata l’apposizione della questione di fiducia; lunedì 29 dicembre, ore 17,20 dichiarazioni di voto sulla fiducia, ore 19 votazione per appello nominale, ore 20 per il seguito dell’esame con gli ordini del giorno; martedì 30 ore 9,30 seguito esame odg, ore 11 dichiarazioni di voto finale (con ripresa televisiva diretta degli interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto) e votazione finale entro le ore 13.