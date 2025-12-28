DIRE – Manovra, rush finale alla Camera: martedì l’ok finale in Aula

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Rush finale alla Camera sulla manovra economica da 22 miliardi arrivata ‘blindata’ dal Senato prima di Natale per l’ok definitivo prima della fine dell’anno. La commissione Bilancio è riunita stamane dalle 10.30 per un esame ‘lampo’ (tra oggi e domani). Non sono previste votazioni perchè il testo, per evitare l’esercizio provvisorio, non subirà modifiche, anche se alle 14 è stato fissato il termine per gli emendamenti che saranno tutti delle opposizioni (alcuni presentati anche congiuntamente). I relatori di maggioranza sono Andrea Barabotti(Lega), Andrea Mascaretti(Fdi) e Roberto Pella(Fi). Per il governo è presente la sottosegretaria all’economia, Sandra Savino. Già domani il testo sarà in Aula (con apposizione della fiducia come accaduto a Palazzo Madama) per poi arrivare all’ok finale martedì 30 dicembre, quasi alla vigilia di Capodanno.

QUESTO IL TIMING DEI PROSSIMI GIORNI

Apposizione della fiducia domenica 28, voto sulla fiducia lunedì 29 e via libera definitivo il 30 dicembre. Nel dettaglio gli orari già preventivati dalla capigruppo in Aula: domenica 28 dalle ore 16 e in serata l’apposizione della questione di fiducia; lunedì 29 dicembre, ore 17,20 dichiarazioni di voto sulla fiducia, ore 19 votazione per appello nominale, ore 20 per il seguito dell’esame con gli ordini del giorno; martedì 30 ore 9,30 seguito esame odg, ore 11 dichiarazioni di voto finale (con ripresa televisiva diretta degli interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto) e votazione finale entro le ore 13.

